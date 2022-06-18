Гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс чуть не сбил сурка на трассе в Монреале

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс в ходе первой практики Гран-при Канады на трассе в Монреале чуть не наехал на сурка

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс в ходе первой практики Гран-при Канады на трассе в Монреале чуть не наехал на сурка, сообщает De Stentor.

Пилоту удалось избежать неприятностей.

Ранее подобные инциденты уже случались. В 2019 году грызун появился на трассе перед пилотом «Уильямса» Николасом Латифи, который объехал зверька. В 2018 году гонщик «Хааса» Ромен Грожан сбил сурка, выбежавшего на трассу, после чего выразил свое сожаление.

Перед уик-эндом сурков обычно отселяют в другое место, однако некоторые остаются на автодроме.

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике Гран-при Канады.

Его результат — 1 минута 15,158 секунды.

Вторым стал представитель «Феррари» Карлос Сайнс из Испании. Он отстал от лидера на 0,246 секунды.

Третье время показал испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.

Квалификация этапа, который проходит в Монреале, состоится в субботу. Гонка пройдет 19 июня.