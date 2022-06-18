“Сбежавший” беспилотник армии Канады может лежать на вашем заднем дворе

А в пригороде Монреаля молния сожгла два дома.

На этой неделе военная база Валькартье сообщила, что “потеряла” беспилотник. По версии военных, он может находиться на частной территории в районе Квебека.

2-я база поддержки канадской дивизии (2 CDSB) проинформировала, что местонахождение беспилотной авиационной системы в настоящее время неизвестно.

Согласно сообщению, у дрона RAVEN-B возникли технические проблемы во время учений на базе Валькартье в начале этой недели.

База заявила, что продолжает поиски беспилотника и просит людей в районе Квебека связаться с ними, если самолет будет найден.

Власти утверждают, что беспилотник не представляет опасности для населения.

По данным военных, RAVEN-B имеет размах крыльев 1,4 метра и длину 0,9 метра.