Канада примет чемпионат мира по футболу в 2026 году

Зато прямо сейчас в Монреале проходят гонки Формулы 1.

Канада, США и Мексика вместе примут чемпионат мира ФИФА в 2026 году. Это первый случай в истории, когда “хозяйками” чемпионата станут сразу три страны. Это также первый мужской чемпионат мира по футболу в Канаде (ранее Канада принимала чемпионат мира среди женщин).

Матчи будут подходить в двух городах Канады, трёх городах Мексики и в 11 городах США. Изначально речь шла о трёх городах Канады и 10 городах США, но по непонятным причинам город Эдмонтон был вычеркнут из списка.

Так что матчи будут принимать Ванкувер и Торонто. Всего в Канаде пройдет 10 игр, однако точная разбивка по городам пока неизвестна.

В Ванкувере матчи будет принимать стадион BC Place. Именно тут в 2015 году состоялось несколько игр чемпионата мира по футболу среди женщин. Комплекс вмещает около 54 тысяч человек и имеет искусственное покрытие.

В Торонто матчи пройдут на стадионе BMO Field. Он может вместить около 28 тысяч болельщиков, но официальные лица надеются использовать временные места, чтобы увеличить вместимость до 45 тысяч. Это является минимальным количеством мест, требуемым ФИФА.