Молния сожгла два дома под Монреалем

А несколько лет назад молния убила стаю канадских гусей.

Как и обещали синоптики, в четверг в Квебек пришла сильная гроза. Жители провинции остались без света, а в Монреале остановилась ветка метро и были сильные задержки в аэропорту.

Но меньше всего повезло жителям Сент-Март-сюр-ле-Лак на северном берегу.

Около 16-15 в один из домов в центре городка попала молния. Она прожгла крышу, и внутри дома вспыхнул пожар. Из-за сильного ветра искры от огня быстро распространились на два соседних дома. Один из них также полностью сгорел, а второй – сильно пострадал.

Во время удара молнии хозяев не было дома. Они возвращались с работы, когда увидели дым от пожара. Вскоре они поняли, что горит именно их дом.

Семья Бенуа Пакетта потеряла почти все свое имущество, но к счастью все они живы и здоровы.

Двое соседей получили отравление дымом. Им была оказана помощь на месте – госпитализация не потребовалась.

Всего 9 жителей были эвакуированы из своих домов. Часть из них приняли в убежище Красного Креста, другие поселились у родственников или друзей.

“За 22 года службы в полиции я ни разу не видел пожара, вызванного разрушением домов молнией”, — сказал инспектор Жан-Филипп Лаббе из местной полиции.

С огнем боролись пожарные из четырех соседних муниципалитетов. Они тушили пламя до глубокой ночи.