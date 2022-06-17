Молния сожгла два дома под Монреалем

А несколько лет назад молния убила стаю канадских гусей.
Как и обещали синоптики, в четверг в Квебек пришла сильная гроза. Жители провинции остались без света, а в Монреале остановилась ветка метро и были сильные задержки в аэропорту.
Но меньше всего повезло жителям Сент-Март-сюр-ле-Лак на северном берегу.
Около 16-15 в один из домов в центре городка попала молния. Она прожгла крышу, и внутри дома вспыхнул пожар. Из-за сильного ветра искры от огня быстро распространились на два соседних дома. Один из них также полностью сгорел, а второй – сильно пострадал.
Во время удара молнии хозяев не было дома. Они возвращались с работы, когда увидели дым от пожара. Вскоре они поняли, что горит именно их дом.
Семья Бенуа Пакетта потеряла почти все свое имущество, но к счастью все они живы и здоровы.
Двое соседей получили отравление дымом. Им была оказана помощь на месте – госпитализация не потребовалась.
Всего 9 жителей были эвакуированы из своих домов. Часть из них приняли в убежище Красного Креста, другие поселились у родственников или друзей.
“За 22 года службы в полиции я ни разу не видел пожара, вызванного разрушением домов молнией”, — сказал инспектор Жан-Филипп Лаббе из местной полиции.
С огнем боролись пожарные из четырех соседних муниципалитетов. Они тушили пламя до глубокой ночи.