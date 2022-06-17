Геополитика для думающих: МИД Китайской Республики выразило решительный протест словам президента РФ

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 17 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. Новости одной строкой:
- Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило решительный протест словам президента РФ о том, что «проблема Тайваня» относится «к внутренним делам Китая» наряду с проблемами Синьцзяна и Тибета.
- Сирия начала процедуру официального признания ДНР и ЛНР.
- Шольц назвал сокращение поставок газа по “Северному потоку” политическим.
- Эстонию заподозрили в поставках топлива из России в Саудовскую Аравию. Эстония существенно увеличила поставки мазута в Саудовскую Аравию, при этом у балтийской страны нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, сообщает Bloomberg.
- Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.
◾️ Европа не станет требовать от Украины пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.
◾️Франция поставит Украине шесть дополнительных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров.
- Иран зовет Россию и Венесуэлу в нефтяной союз для борьбы с санкциями.
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Макрон допустил возможность своего визита в Россию.
- Следующие этапы военной помощи запада Украине будут иметь одной из целей перевод ВСУ на натовскую номенклатуру вооружений и военных стандартов, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Румыния не рассматривает варианты дополнительной военной помощи украинской стороне, сказал румынский президент Клаус Йоханнис в ходе визита в Киев.
- Coca-Cola HBC AG и ее существующие клиенты в России «находятся в процессе истощения складских запасов», говорится в заявлении Coca-Cola.
- Центральный банк Аргентины в шестой раз в этом году повысил базовую процентную ставку – на этот раз на 300 базисных пунктов.
- Sony и Honda подписали соглашение о создании новой компании по производству электромобилей.
- Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на 14-м саммите БРИКС 23 июня в Пекине.
- Центробанк России готовит замену Apple и Google Pay.
- Россия в течение двух лет вложит в экономику ДНР более двух триллионов рублей, заявил на ПМЭФ премьер-министр самопровозглашенной республики Виталий Хоценко.
- Глава британского МВД одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, сообщает WikiLeaks, защита обжалует это решение. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.
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ФРГ начала переговоры с Канадой по возврату оборудования «Северный поток».
- Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС. Исполнительный орган ЕС одобрил заявление с условиями, которые страны должны будет выполнить в будущем. Условия касаются верховенства закона, правосудия и борьбы с коррупцией, сообщает Bloomberg.
- Украина обсуждает введение визового режима с РФ с 1 июля.
- Молдова получила рекомендацию ЕК по статусу кандидата в члены Евросоюза, Грузии пока отказано.
- Китай спустил на воду свой самый совершенный авианосец. Церемония спуска на воду третьего, самого современного авианосца Военно-морских сил КНР состоялась сегодня в Шанхае, сообщает китайское госинформагентство Синьхуа. Авианосец, получивший название ближайшей к Тайваню провинции «Фуцзянь», стал первым авианосцем Китая, оборудованным электромагнитной катапультой для запуска самолетов различных типов.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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