В Париже две напасти – рекордная жара и забстовка уборщиков мусора

Париж превратился в мусорную свалку – забастовка уборщиков мусора в эти жаркие дни ощущается всеми парижанами и туристами

Забастовка уборщиков мусора и рекордная жара в Париже. Ну, так совпало. Зато запах, какой запах!

Даже если парижане и гости столицы Франции не читают газет, не смотрят телевизор, не слушают радио и не шастают по каналам новостей в Интернете, они всё равно знают, что в городе проходит всеобщая забастовка уборщиков мусора. Откуда знают? Да легко же догадаться – по мощным ароматам, исходящим из переполненных мусорных ящиков, которыми заставлены все улицы и которые источают тонкие головокружительные запахи, сводящие с ума местных жителей.

Бастующие уборщики мусора, объединённые во Всеобщую Конфедерацию Трудящихся выдвигают обычные требования – улучшение условий труда и повышение зарплаты в ответ на галопирующую инфляцию.

Хотя “диалог между городскими властями и бастующими продолжается” (как скромно заметили представители администрации), все, кто хоть как-то знаком с традициями французских революций и смут, понимают, что противостояние будет ещё долгим, а туристам, решившим посетить Париж, город Света, в эти жаркие дни, не сладко. В парфюмерных магазинах укрыться от запаха можно, но ведь придётся выйти на улицу в конце концов…

Между тем, жара стоит рекордная – такой жары не было с 2005 года (по наивысшей отметке термометра) и с 1931 года (по количеству дней непрерывной жары). И, в довершение к “радостным” событиям, в городе уже чувствуются запахи от горящих лесов, которые охвачены пожарами. Так что, если собрались в Париж, берите затычки для носа.