Технические неполадки с турбинами Siemens привели к тому, что газовые поставки в европейские страны по «Северному потоку» сократились в разы. Дело в том, что починить компрессоры можно только в Канаде, которая ввела соответствующие ограничения в отношении РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Государства Европы в условиях сложившейся ситуации были вынуждены начать расходовать запасы голубого топлива из подземных газовых хранилищах (ПХГ). Теперь им нужно обеспечить доставку турбин Siemens для российской компании «Газпром», чтобы возобновить поставки газа из РФ.
Не исключено, что Канаде выгодно такое положение дел на европейском энергетическом рынке. Их принципиальность в вопросе трансфера газоперекачивающих агрегатов в РФ может лишить ряд европейских стран доступа к российскому газу. Речь идет об Австрии, Германии, Италии и Франции.
А при таком раскладе западные санкции, введенные против РФ, в очередной раз нанесут ущерб Западу. Особое давление канадцы попытаются оказать на ФРГ, «поставив немцев на колени». Для Германии остановка подачи газа из РФ может обернуться настоящей катастрофой. В Берлине уже сочли заявление «Газпрома» о причинах задержки поставок энергоресурсов «политически мотивированным».
“Газпром” остановил использование турбины Siemens на КС Портовая. Как говорилось, это случилось в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капремонта. В российской газовой фирме сообщают, что с 16 июня ежедневная производительность составляет 67 миллионов кубометров.
По идее, подобная ситуация действительно подозрительно хороша для России: она должна ещё сильнее поднять цены на горючее, что принесёт стране дивиденды, как в экономическом, так в целом, и в политическом смысле. Однако это не обязательно сознательно спровоцированная проблема, череда сложившихся обстоятельств, прописанная договорами и условиями, не подлежит сомнениям.
Эксперты исследовательской группы Wood Mackenzie предполагают, что в худшем случае у Европы может не оказаться достаточного объёма резервов голубого топлива к старту отопительного сезона.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приложил все усилия для восстановления объемов прокачиваемого газа через «СП». Однако пока ситуация не меняется. А зима приближается.