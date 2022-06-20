Газовая хитрость Канады может «поставить Германию на колени»

Не исключено, что Канаде выгодно такое положение дел на европейском энергетическом рынке. Их принципиальность в вопросе трансфера газоперекачивающих агрегатов в РФ может лишить ряд европейских стран доступа к российскому газу. Речь идет об Австрии, Германии, Италии и Франции.

А при таком раскладе западные санкции, введенные против РФ, в очередной раз нанесут ущерб Западу. Особое давление канадцы попытаются оказать на ФРГ, «поставив немцев на колени». Для Германии остановка подачи газа из РФ может обернуться настоящей катастрофой. В Берлине уже сочли заявление «Газпрома» о причинах задержки поставок энергоресурсов «политически мотивированным».

“Газпром” остановил использование турбины Siemens на КС Портовая. Как говорилось, это случилось в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капремонта. В российской газовой фирме сообщают, что с 16 июня ежедневная производительность составляет 67 миллионов кубометров.

По идее, подобная ситуация действительно подозрительно хороша для России: она должна ещё сильнее поднять цены на горючее, что принесёт стране дивиденды, как в экономическом, так в целом, и в политическом смысле. Однако это не обязательно сознательно спровоцированная проблема, череда сложившихся обстоятельств, прописанная договорами и условиями, не подлежит сомнениям.

Эксперты исследовательской группы Wood Mackenzie предполагают, что в худшем случае у Европы может не оказаться достаточного объёма резервов голубого топлива к старту отопительного сезона.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приложил все усилия для восстановления объемов прокачиваемого газа через «СП». Однако пока ситуация не меняется. А зима приближается.