Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в парламенте

Коалиция «Вместе!», собранная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не получила абсолютного большинства мест во французском парламенте по итогам второго тура парламентских выборов

Коалиция «Вместе!», собранная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не получила абсолютного большинства мест во французском парламенте по итогам второго тура парламентских выборов, 19 июня об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Объединенная коалиция Эммануэля Макрона побеждает, но без абсолютного большинства, в то время как коалиция Жан-Люка Меланшона становится первой оппозиционной силой в стране. Что касается движения Марин Ле Пен, то оно добилось прорыва на (избирательном) полуцикле и опередило республиканцев», — говорится в сообщении французского телеканала.

Телеканал приводит мнение института Элабе, прогнозирующего, что из 577 мест в новом парламенте президентская коалиция получит от 205 до 235 мандатов, на втором месте следует коалиция левых, возглавляемых Меланшоном. Третье место взяло «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В это воскресенье во Франции прошел второй тур парламентских выборов. Избирательные участки в стране закрылись в 18:00, в крупных городах — через 2 часа, в 20:00. Согласно опубликованным МВД Франции данным, явка на 17:00 составила 38,11%.