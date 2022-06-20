Новый коммерческо-жилой комплекс скоро появится в Монреале

Во вторник официально стартовал проект по преобразованию сектора, расположенного на пересечении улиц Vieux-Montréal и Griffintown в Монреале, в жилой и коммерческий комплекс.

Во вторник официально стартовал проект по преобразованию сектора, расположенного на пересечении улиц Vieux-Montréal и Griffintown в Монреале, в жилой и коммерческий комплекс.

В проекте «Haleco» площадью 31 442 м2 будет размещена жилая часть площадью 327 единиц и 40 жилых домов, а также офисная площадь на двух этажах площадью почти 4000 м2.

В коммерческом помещении площадью 1432 м2 на первом этаже здания и площадью 994 м2 на мезонине будет размещен открытый общественный рынок, а в подвале будет размещено помещение для городского сельского хозяйства площадью около 500 м2.

«Муниципальный гараж-спутник, принадлежащий городу Монреаль, который находился на месте, на улице de la Commune Ouest, будет перемещен на улицу Nazareth и займет первый этаж здания”» – сказал представитель Ivanhoé Cambridge, который и будет руководить проектом, в пресс-релизе.

«Ivanhoé Cambridge гордится тем, что реализует этот проект по переоборудованию районов в центре нашего мегаполиса, который не только отвечает нашей готовности инвестировать в Квебек, но и соответствует нашей приверженности достижению углеродной нейтральности в нашем плане к 2040 году», – сказала Элиза Проулкс, глава отдела экономического развития Квебека.

Работы продлятся около двух лет, а сдача первых арендных площадей запланирована на лето 2024 года. Правительство Канады внесло свой вклад в проект посредством кредита в размере 135 миллионов долларов.

По словам мэра Монреаля Валери Планте, “этот экологически чистый комплекс недвижимости во многом соответствует нашему видению образцового района”, с зелеными насаждениями, доступным и доступным жильем и бизнесом.

«Как член сети C40, мы очень заинтересованы в мобилизации всей экономической и политической среды для реализации экологических и инклюзивных проектов, таких как Haleco»,-сказала она в своем заявлении.

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Ольга Успенская

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