Канадская компания продала активы на Чукотке российскому золотодобытчику

Компания Highland Gold стала новым владельцем золоторудных месторождений «Купол» и «Двойное» на Чукотке. Сообщается, что канадская Kinross Gold продала активы на Чукотке за $340 млн.

Компания Highland Gold стала новым владельцем золоторудных месторождений «Купол» и «Двойное» на Чукотке. Сообщается, что канадская Kinross Gold продала активы на Чукотке за $340 млн.

«По итогам получения разрешения и закрытия сделки Kinross вышел из всех своих активов в России. Мы хотели бы поблагодарить наших российских сотрудников за их самоотверженность, профессионализм и усердную работу. Их постоянная приверженность безопасности и защите окружающей среды, особенно во время перехода нашего бизнеса в страну, заслуживает похвалы», — говорится в сообщении канадской компании.

В компании отметили, что изначально сумма сделки должна была составить $680 млн. Из них при закрытии сделки Kinross получила бы $100 млн, а остальные $580 млн выплачивались бы ежегодными платежами с 2023 по 2027 г.

«Стоимость сделки была скорректирована сторонами после её рассмотрения недавно сформированной подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которая одобрила сделку при условии, что её стоимость не будет превышать $340 млн. По итогам получения разрешения и закрытия сделки Kinross вышел из всех своих активов в России», — пояснили в компании.

Компания Highland Gold, которая ведет добычу на руднике «Валунистый», а также разрабатывает месторождения «Кекура» и «Клен», становится крупнейшим золотодобытчиком Чукотки.