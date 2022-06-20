Положение с паспортами остаётся напряжённым – люди занимают очередь с ночи

Нужен паспорт? Занимайте очередь заранее и готовьтесь к бессонной ночи перед входом в бюро выдачи паспортов

В бюро выдачи канадских паспортов очереди, к сожалению, не уменьшаются, несмотря на все заверения начальства разрешить ситуацию в кратчайшее время, сделанные ещё неделю назад.

Во многих офисах Passeport Canada народ занимает очередь с ночи, хотя, вроде бы, пока номерки шариковой ручкой на руке не записывают, так что всё впереди. Но люди приносят с собой раскладные стульчики, раскладушки, на которые можно прилечь, заказывают пиццу или путин, пытаются развлекаться, как могут. К чести работников отделов выдачи паспортов, они и самы выносят стулья для ожидающих (хотя такие вежливые действия можно рассматривать и как утончённое издевательство).

Но не поступало пока никаких сообщений о скандалах, ссорах из-за места в очереди (“вас тут не стояло”, “я с утра занимала”, “у меня дети – у всех дети, дамочка, а ну, в конец очереди становитесь, деловая тут нашлась”). Всё же отменная и вошедшая в легенды канадская вежливость пока ещё не окончательно испарилась. Люди занимают очередь на всю семью, муж стоит (сидит на стульчике, а то и на асфальте) несколько часов, затем на смену приходит супруга.

Удивительно то, что в эти выходные (18 и 19 июня) бюро выдачи паспортов не работали! Да, конечно, выходные, это свято. Но неужели нельзя было принять во внимание сложившееся положение?

Ведь сегодня паспорта оформляют лишь тем, кто может предъявить билет, подтверждающий, что желающий получить паспорт собирается в полёт через 24-48 часов (почему человек не мог выправить паспорт заранее, сложный вопрос, его лучше задать самим очередникам). Но и наличие билета не даёт гарантию вылета. Регулярно поступают сообщения о том, как люди вынуждены отменять поездку из-за невозможности получить паспорт.

Комментарии со стороны ожидающих однообразны и одинаковы – “всё происходящее достойно страны третьего мира, никакой организации, полное безразличие со стороны ответственных, наплевательское отношение к людям”

Многие требуют расследования и, по его результатам, наказания виновных в сложившейся ситуации, которая, действительно, не имеет аналогов. Как правило, паспорт всегда выдавался в установленные сроки, а если человеку он был нужен срочно, то его легко было получить за день, доплатив за срочность. Сейчас же руководство беспомощно разводит руками и объясняет сложившееся положение нехваткой персонала.

Так что, если вы собрались в поездку, рассчитывайте на многочасовые очереди, и уж постарайтесь позаботиться о паспорте заранее.

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