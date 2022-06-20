Вниманию путешественников – в аэропорту Монреаля многочасовые очереди на посадку

Сегодня вылетающим из монреальского аэропорта рекомендуется прибывать за 5 часов до посадки!

Толпы в монреальском аэропорту. Хаос и раздрай.

Если у вас есть действующий канадский паспорт и вы успешно приобрели билет на самолёт, не надейтесь на то, что все ваши хлопоты улажены.

Сегодня в аэропорту Монреаля сложилась критическая ситуация – помещение переполнено, очереди на регистрацию и на посадку могут длиться два часа, а то и больше.

Более того, в воскресенье, 19 июня, семья, направлявшаяся в аэропорт на посадку, целый час добиралась до него от развилки (от станции Дорваль). Все, знакомые с аэропортом хотя бы поверхностно, прекрасно знают, что обычно этот участок можно проехать буквально за пару-тройку минут. Но сейчас всё забито автомобилями. Каждый из них должен въехать на площадку вылета, высадить пассажиров и затем отъехать. Или же добраться до площадки прилёта и забрать пассажиров. Всё это занимает время, а если учесть огромное количество прилетающих и улетающих пассажиров, то заторы невероятны.

Если у вас запланирован вылет, то на сегодня совет – прибывайте в аэропорт не за три часа до посадки, а за пять часов, дабы не опоздать на свой рейс и успешно пройти контроль.

Не рассчитывайте на то, что сможете оставить автомобиль на неделю-другую на платной стоянке – все места заняты, хотя можно попытаться забронировать место заранее (желательно, за месяц до вылета).

Помогите себе и другим – подготовьтесь к прохождению контрольных постов – все металлические предметы сложите в одно место, будьте готовы к том, чтобы снять ремень и ботинки, а не расшнуровывать их полчаса, задерживая очередь, не прячьте далеко ключи от чемодана, если тот закрывается на ключ – служба безопасности может попросить вас открыть ваш багаж. Зарядите компьютер – часто работники службы безопасности просят его включить, чтобы убедиться, что тот работает, а не служит упаковкой для запрещённых к провозу предметов. Таким образом вы поможете и себе, и другим сократить время ожидания.

Когда ситуация наладится? Будем надеяться, что скоро. Но пока администрация и в этом случае разводит руками – нехватка персонала, прибытие большого количества туристов, как просто для посещения Квебека, так и на отдельные мероприятия – такие, как гонки Формулы Один и т.д.

Утешает лишь то (если это можно назвать утешением), что в других аэропортах мира положение часто не лучше. В Лондоне, к примеру, пассажиры вообще улетают без багажа, а по прилёте уезжают домой или в гостиницу, в надежде, что чемоданы доставят через пару дней…