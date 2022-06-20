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Новости Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Квебек переработал 175 000 тонн электроники за 10 лет

Квебек переработал 175 000 тонн электроники за 10 лет

Olga Fedak Июн 20, 2022 Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология Оставить комментарий 31 Просмотров

А в Онтарио из старых масок делают уличную мебель.

Представитель Квебекской ассоциации по переработке электронных продуктов (EPRA-Quebec) Мартин Карли заявил, что организация переработала более 175 тысяч тонн электронных продуктов за последние 10 лет. Он сделал это заявление по случаю 10-летия организации и Всемирного дня окружающей среды
.

Карли добавил, что “если бы мы заполнили грузовики с полуприцепами всеми этими электронными продуктами, у нас была бы линия длиной 500 км”.

Только за последний год EPRA-Quebec получил более 17 800 тонн продукции. Это больше приборов, чем в среднем за год, поскольку они меньше и легче, чем 10 лет назад.

Но Карли акцентирует, что огромное количество старых компьютеров, телефонов и телевизоров все еще пылятся в подвалах жителей Квебека. Год назад исследование Léger показало, что 65% жителей Квебека до сих пор хранят дома устаревшее оборудование. Ассоциация по переработке намерена дать эти приборам вторую жизнь.

“Этот подход создает ряд преимуществ для окружающей среды, — говорит Карли. – Во-первых, это позволяет нам извлекать из этих устройств ресурсы, которые все еще очень полезны. Например это золото, которое используется из-за его отличной электропроводности и устойчивости к коррозии. Эти материалы уже были добыты из земли, поэтому если мы извлечем их из отслуживших устройств, мы снизим нагрузку на добывающую промышеденность”.

Кроме того токсичные компоненты в составе техники, такие как ртуть и свинец, могут нанести огромный вред при попадании в окружающую среду.

Поэтому очень важно правильно утилизировать такие предметы.

“Мы не должны оставлять эти устройства на обочине улицы, потому что они могут оказаться где угодно, — призывает Карли. – Не питайте иллюзий, что они окажутся на переработке, потому что это не так”.

Сдать старую электронику можно в один из 1000 пунктов приема по всей провинции. Найти ближайший пунк можно на карте.

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