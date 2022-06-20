Квебек переработал 175 000 тонн электроники за 10 лет

А в Онтарио из старых масок делают уличную мебель.

Представитель Квебекской ассоциации по переработке электронных продуктов (EPRA-Quebec) Мартин Карли заявил, что организация переработала более 175 тысяч тонн электронных продуктов за последние 10 лет. Он сделал это заявление по случаю 10-летия организации и Всемирного дня окружающей среды

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Карли добавил, что “если бы мы заполнили грузовики с полуприцепами всеми этими электронными продуктами, у нас была бы линия длиной 500 км”.

Только за последний год EPRA-Quebec получил более 17 800 тонн продукции. Это больше приборов, чем в среднем за год, поскольку они меньше и легче, чем 10 лет назад.

Но Карли акцентирует, что огромное количество старых компьютеров, телефонов и телевизоров все еще пылятся в подвалах жителей Квебека. Год назад исследование Léger показало, что 65% жителей Квебека до сих пор хранят дома устаревшее оборудование. Ассоциация по переработке намерена дать эти приборам вторую жизнь.

“Этот подход создает ряд преимуществ для окружающей среды, — говорит Карли. – Во-первых, это позволяет нам извлекать из этих устройств ресурсы, которые все еще очень полезны. Например это золото, которое используется из-за его отличной электропроводности и устойчивости к коррозии. Эти материалы уже были добыты из земли, поэтому если мы извлечем их из отслуживших устройств, мы снизим нагрузку на добывающую промышеденность”.

Кроме того токсичные компоненты в составе техники, такие как ртуть и свинец, могут нанести огромный вред при попадании в окружающую среду.

Поэтому очень важно правильно утилизировать такие предметы.

“Мы не должны оставлять эти устройства на обочине улицы, потому что они могут оказаться где угодно, — призывает Карли. – Не питайте иллюзий, что они окажутся на переработке, потому что это не так”.

Сдать старую электронику можно в один из 1000 пунктов приема по всей провинции. Найти ближайший пунк можно на карте.