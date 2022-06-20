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Новости В Мире Геополитика для думающих: правительству США не удастся в обозримой перспективе снизить высокую инфляцию

Геополитика для думающих: правительству США не удастся в обозримой перспективе снизить высокую инфляцию

Denis Dankoff Июн 20, 2022 В Мире, Новости, Новости одной строкой, Политика Оставить комментарий 38 Просмотров

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 20 июня 2022.

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления.  Новости одной строкой:

  1. Министр финансов США: Американским властям не удастся в обозримой перспективе снизить высокую инфляцию.
  2. Букингемский дворец решил не публиковать результаты расследования в отношении Меган Маркл.

  3. Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в парламенте.

  4. Во Франции заявили о провале политики Макрона.

  5. Канадская компания продала активы на Чукотке российскому золотодобытчику.

  6. Глава МИД Украины заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет “воевать лопатами”.
  7. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Евросоюзу нужно изменить процесс принятия решений при подготовке к расширению.
  8. Власти ФРГ решили ввести дополнительные меры по экономии газа и ускорению заполнения газохранилищ в связи с сокращением поставок российского топлива, сообщает Bloomberg.
  9. Польский генерал предложил НАТО сбивать российские самолеты над Украиной.
  10. Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% до рекордного уровня.
  11. В преддверии визита Джозефа Байдена на Ближний Восток в Конгрессе заговорили о том, что Иран не проявляет особой заинтересованности в принятии предложения Соединенных Штатов и их европейских союзников.
  12. Болгария с июля сможет получать азербайджанский газ в полном объёме.
  13. ФСБ заявляет, что вместе с КГБ Белоруссии пресекла деятельность группы частных сыщиков и налоговиков, передавших данные о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов иностранцам.
  14. Колумбийская рокировка: 62-летний Густаво Петро, бывший повстанец и профессиональный сенатор, получил более 50% голосов на воскресных выборах, автоматически поставив третью по величине страну Латинской Америки на радикально новый путь квази-социализма.
  15. Представитель РФ, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук вошел в руководство Международного Красного Креста.
  16. ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на один год. Санкции были введены в июне 2014 года и с тех пор ежегодно продлеваются.
  17. Международная федерация плавания (FINA) утвердила новую политику и стандарты участия трансгендеров в женских соревнованиях: теперь гендерный переход должен быть завершен к моменту начала полового созревания, сообщается в пресс-релизе организации.
  18. Общее количество беженцев и вынужденных переселенцев в мире удвоилось за последние 10 лет и превысило 100 млн человек.
  19. Временная поверенная в делах Литвы вызвана в МИД РФ, ей заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов, говорится в заявлении МИД РФ.
  20. Германия, крупнейшая экономика Европы, вслед за Великобританией, кардинально меняет свой подход к экологической повестке и в угоду политикам, собирается ограничить использование природного газа для производства электроэнергии, и сжигать больше угля в течение “переходного периода”.

  21. Газовая хитрость Канады может «поставить Германию на колени».

  22. Восстановление авиаперевозок из-за пандемии позволит глобальным авиакомпаниям сократить убытки в 2022 году и, возможно, вернуться к прибыли в 2023 году.
  23. Иран отказался от обсуждений соглашения с США при котором стороны обязуются не нападать друг на друга, после требования Вашингтона о его публичности, сообщает сообщает Middle East Eye.

  24. США или Канада? Пять самых дорогих городов по обе стороны от границы.

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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