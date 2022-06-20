Геополитика для думающих: правительству США не удастся в обозримой перспективе снизить высокую инфляцию

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 20 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. Новости одной строкой:
- Министр финансов США: Американским властям не удастся в обозримой перспективе снизить высокую инфляцию.
- Букингемский дворец решил не публиковать результаты расследования в отношении Меган Маркл.
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Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в парламенте.
- Во Франции заявили о провале политики Макрона.
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Канадская компания продала активы на Чукотке российскому золотодобытчику.
- Глава МИД Украины заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет “воевать лопатами”.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Евросоюзу нужно изменить процесс принятия решений при подготовке к расширению.
- Власти ФРГ решили ввести дополнительные меры по экономии газа и ускорению заполнения газохранилищ в связи с сокращением поставок российского топлива, сообщает Bloomberg.
- Польский генерал предложил НАТО сбивать российские самолеты над Украиной.
- Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% до рекордного уровня.
- В преддверии визита Джозефа Байдена на Ближний Восток в Конгрессе заговорили о том, что Иран не проявляет особой заинтересованности в принятии предложения Соединенных Штатов и их европейских союзников.
- Болгария с июля сможет получать азербайджанский газ в полном объёме.
- ФСБ заявляет, что вместе с КГБ Белоруссии пресекла деятельность группы частных сыщиков и налоговиков, передавших данные о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов иностранцам.
- Колумбийская рокировка: 62-летний Густаво Петро, бывший повстанец и профессиональный сенатор, получил более 50% голосов на воскресных выборах, автоматически поставив третью по величине страну Латинской Америки на радикально новый путь квази-социализма.
- Представитель РФ, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук вошел в руководство Международного Красного Креста.
- ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя еще на один год. Санкции были введены в июне 2014 года и с тех пор ежегодно продлеваются.
- Международная федерация плавания (FINA) утвердила новую политику и стандарты участия трансгендеров в женских соревнованиях: теперь гендерный переход должен быть завершен к моменту начала полового созревания, сообщается в пресс-релизе организации.
- Общее количество беженцев и вынужденных переселенцев в мире удвоилось за последние 10 лет и превысило 100 млн человек.
- Временная поверенная в делах Литвы вызвана в МИД РФ, ей заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов, говорится в заявлении МИД РФ.
- Германия, крупнейшая экономика Европы, вслед за Великобританией, кардинально меняет свой подход к экологической повестке и в угоду политикам, собирается ограничить использование природного газа для производства электроэнергии, и сжигать больше угля в течение “переходного периода”.
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Газовая хитрость Канады может «поставить Германию на колени».
- Восстановление авиаперевозок из-за пандемии позволит глобальным авиакомпаниям сократить убытки в 2022 году и, возможно, вернуться к прибыли в 2023 году.
- Иран отказался от обсуждений соглашения с США при котором стороны обязуются не нападать друг на друга, после требования Вашингтона о его публичности, сообщает сообщает Middle East Eye.
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США или Канада? Пять самых дорогих городов по обе стороны от границы.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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