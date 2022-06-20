Бывший лидер Квебекской партии признался себя виновным в сексуальных домогательствах

Бывший вождь Квебекской партии, чуть не ставший премьером Квебека, признал вину в сексуальных домогательствах. Ему грозит 2 года тюрьмы

Андре Буакле, бывший лидер Квебекской партии, один из самых известных политиков Квебека в первые годы нашего века, обвиняемый в сексуальных домогательствах, признал себя виновным в этом преступлении.

Андре Буакле (André Boisclair) заявил, что признаёт себя виновным, отвечая на прямой вопрос судьи. Защита господина Буакле выступила с ходатайтством вынести осуждающий приговор – два года заключения минус один день. Это ходатайство совпадает с требованиями прокуратуры. Судья вынесет вердикт по делу 18 июля.

На самом деле, месье Буакле обвиняется даже в двух случаях сексуальных домогательств, которые относятся к январю 2014 года и к ноябрю 2015 года. Имена жертв насилия не называются из-за их несовершеннолетнего возраста в момент совершения преступлений.

Обвиняемые по этим делам были арестованы в мае 2020 года, но с тех пор находились на свободе, внеся залог.

Андре Буакле был избран лидером Квебекской партии в ноябре 2005 года. Но ещё до этого он занимал министерские посты в правительствах Квебекской партии при Бернаре Лондри и Люсьене Бушаре. В те времена Квебекская партия, под руководством месье Буаклер, прочно удерживала второе место в провинции и выступала в качестве главной оппозиционной силы в Национальной Ассамблеи. В 2007 году вождь Квебекской партии слагает с себя депутатские полномочия и уходит в отставку с поста руководителя партии. В начале десятых годов он был возглавлял представительство Квебека в Нью-Йорке.

Буакле никогда не скрывал, что он приверженец однополой любви, но о чём конкретно идёт речь в обвинениях, по которым ему грозит тюремное заключение сроком до двух лет, подробности неизвестны.

В любом случае, этот прикорбный для партии факт может стать “гвоздём в крышку гроба” Квебекекской партии, о возможном уходе которой с политической арены Квебека говорят всё больше.