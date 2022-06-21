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Новости Новости Канады Канада инвестирует 4,9 миллиарда долларов в модернизацию обороны Северной Америки
Фото: theglobeandmail.com

Канада инвестирует 4,9 миллиарда долларов в модернизацию обороны Северной Америки

Olga Fedak Июн 20, 2022 Новости Канады, Общество, Политика Оставить комментарий 20 Просмотров

США и Канада ощущают угрозу со стороны России и Китая.

Министр обороны Анита Ананд заявила, что в течение следующих шести лет Канада инвестирует 4,9 миллиарда долларов в модернизацию стареющих оборонительных систем Северной Америки. По словам министра, это только первый этап вложений. Всего же в планах выделить на оборону 40 миллиардов долларов. В течение 20 лет они будут потрачены на модернизацию совместной американо-канадской системы раннего предупреждения, известной как “Норад”, и закупку других военных активов для защиты континента.

Пакет инвестиций поможет обновить систему предупреждения воздушных и морских угроз, созданную еще в 1950-х годах. Будут созданы новые радиолокационные сети для обнаружения угроз над Арктикой, а также системы командования и управления современных ракет класса воздух-воздух.

Министр выступила с объявлением на базе ВВС Онтарио в понедельник утром. Решение было принято на фоне многочисленных предупреждений американских и канадских военных чиновников и экспертов о том, что система “Норад” значительно устарела.

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