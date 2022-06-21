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Канадские депутаты получат тревожные кнопки для гарантии безопасности

Olga Fedak Июн 20, 2022 Новости Канады, Политика, Это интересно Оставить комментарий 42 Просмотров

Народные избранники продолжают получать угрозы.

Депутатам выдадут тревожные кнопки для повышения их личной безопасности. Решение принято после ряда угроз и растущей обеспокоенности по поводу преследований парламентариев.

Министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил, что в последние недели он получал смертельные угрозы в социальных сетях после представления законопроекта, ограничивающего владение оружием.

Мендичино сказал, что он, полиция и Служба защиты парламента проводят переоценку безопасности депутатов после серии угроз и запугивающих инцидентов.

Среди мер, принимаемых для защиты депутатов, — тревожные кнопки или “мобильные сигналы тревоги по принуждению”, которые можно носить с собой. Таким образом преследуемые политики смогут немедленно предупредить Службу защиты парламента или местную полицию для быстрого реагирования, если они столкнутся с угрозой.

Военный сержант в презентации депутатам о новых мерах безопасности настоятельно рекомендовал им всегда держать тревожную кнопку при себе. Устройство может использоваться по всей Канаде, в том числе в их округах.

Депутатам и их сотрудникам будет предлагаться пройти обучение тому, как “деэскалировать потенциально насильственные ситуации”.

Парламент также предлагает депутатам возможность оценить безопасность в офисах и домах в их избирательных округах. При необходимости там можно установить сигнализацию, тревожные кнопки, камеры и другие меры безопасности.

Министр общественной безопасности заявил, что частью его мандата является “обеспечение необходимой безопасности всех парламентариев”.

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