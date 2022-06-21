Канадские депутаты получат тревожные кнопки для гарантии безопасности

Народные избранники продолжают получать угрозы.

Депутатам выдадут тревожные кнопки для повышения их личной безопасности. Решение принято после ряда угроз и растущей обеспокоенности по поводу преследований парламентариев.

Министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил, что в последние недели он получал смертельные угрозы в социальных сетях после представления законопроекта, ограничивающего владение оружием.

Мендичино сказал, что он, полиция и Служба защиты парламента проводят переоценку безопасности депутатов после серии угроз и запугивающих инцидентов.

Среди мер, принимаемых для защиты депутатов, — тревожные кнопки или “мобильные сигналы тревоги по принуждению”, которые можно носить с собой. Таким образом преследуемые политики смогут немедленно предупредить Службу защиты парламента или местную полицию для быстрого реагирования, если они столкнутся с угрозой.

Военный сержант в презентации депутатам о новых мерах безопасности настоятельно рекомендовал им всегда держать тревожную кнопку при себе. Устройство может использоваться по всей Канаде, в том числе в их округах.

Депутатам и их сотрудникам будет предлагаться пройти обучение тому, как “деэскалировать потенциально насильственные ситуации”.

Парламент также предлагает депутатам возможность оценить безопасность в офисах и домах в их избирательных округах. При необходимости там можно установить сигнализацию, тревожные кнопки, камеры и другие меры безопасности.

Министр общественной безопасности заявил, что частью его мандата является “обеспечение необходимой безопасности всех парламентариев”.