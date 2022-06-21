Канада предложила свои минеральные ресурсы взамен российских и китайских

Канада может предложить другим странам критически важные ресурсы взамен тех, что покупаются в России и Китае, заявила вице-премьер-министр страны Христя Фриланд 20 июня на экономическом форуме в Торонто

Канада может предложить другим странам критически важные ресурсы взамен тех, что покупаются в России и Китае, заявила вице-премьер-министр страны Христя Фриланд 20 июня на экономическом форуме в Торонто.

Как пояснила Фриланд, страны мира, которые она назвала «демократическими», больше не хотят зависеть от России и Китая по поставкам критического минерального сырья и металлов. Эти ресурсы используются для создания электрических батарей, атомных реакторов и в производстве удобрений.

«Это просто уже не безопасно, и европейцы это прекрасно понимают», — отметила вице-премьер-министр. Практически все эти ресурсы есть у Канады, добавила она.

«Угадайте, у кого есть почти все это? У нас, у Канады», — сказала Фриланд.

США и Канада продолжают обсуждать со странами ЕС проблему отказа от российской нефти, что для них оказалось сложным, заявила вице-премьер и по совместительству министр финансов Канады Христя Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен 20 июня на экономическом форуме в Торонто.

«Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами», — сказала журналистам Фриланд.