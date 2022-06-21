Сын Илона Маска решил сменить пол и разорвать связи с отцом

Сын главы компаний Space X и Tesla Илона Маска заявил, что намерен сменить пол и разорвать все связи со своим биологическим отцом

Сын главы компаний Space X и Tesla Илона Маска заявил, что намерен сменить пол и разорвать все связи со своим биологическим отцом. Об этом 21 июня сообщает Reutrs.

«Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанной с ним каким-либо образом, в любой форме», — сообщил сын Илона Маска Ксавье Александр Маск.

После того как Ксавье исполнилось 18 лет, он обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой изменить его имя и признать смену пола с мужского на женский.

Напомним, мать Ксавье Маска развелась с его отцом в 2008 году. Юноша подал документы в суд города Санта-Моника, штат Калифорния. Он решил сменить имя на Вивиан Дженна Уилсон.

Трансгендерный подросток пояснил, что хочет взять фамилию матери, чтобы дистанцироваться от отца. При этом не уточняется, получает ли сын финансовую поддержку от отца, чье состояние в 213 миллиардов долларов сделало его самым богатым человеком в мире, и планирует ли в дальнейшем Вивиан отказаться от его финансов.

Маск женился на матери Вивиан, канадской писательнице Джастин Уилсон, в 2000 году. В 2002 году жена родила ему сына по имени Невада, который спустя десять дней скончался от синдрома внезапной детской смерти. Затем супруга Маска родила двойняшек — Ксавье и Грифина, и тройняшек — Дэмиана, Кая и Сэксон.

Неизвестно, что стоит за публичным отказом Вивиан от отца. Маск пока не комментировал эту ситуацию. Также неизвестно, знал ли он о планах сына до подачи документов в суд.

50-летнего Маска в последние месяцы критиковали за комментарии, которые многие сочли трансфобными. Он считается фанатом губернатора штата Флорида Рона Десантиса, которого ЛГБТК-сообщество осудило за закон, запрещающий обсуждение гендерной идентичности и гомосексуальности с учениками школ.