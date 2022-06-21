Канадский Парламент рассматривает законопроект о запрете ряда пластмассовых изделий.

Канада собирается запретить шесть видов пластиковых изделий. Это называется борьбой за экологию

Новая инициатива правительства Канады – борьба за экологию вступает в новый этап.

На рассмотрение Нижней палаты Федерального Парламента Канады внесён законопроект о запрете на всей территории Канады шести видов пластиковых изделий. Речь идёт о разных видах широко используемых в хозяйстве вещей, таких, как трубочки-соломинки для питья напитков, палочек для размешивания сахара в кофе, пластиковых колечек со связками, которые связывают между собой несколько банок пива, пластиковых мешках, других упаковках.

По словам министра Окружающей среды и Изменений климата Стивена Гилбо (Steven Guibeault), который и внёс законопроект на рассмотрение Парламента, решение было принято после обсуждений с экспертами и запрет вводится во имя защиты экологии, так как все подпадающие под запрет предметы разлагаются с трудом, к тому же, эти вещи представляют опасность для животного мира (например, пластиковые трубочки могут попасть в ноздри животных и застрять там).

По словам министра, после того, как новый закон вступит в силу, Канада тут же уменьшит количество выбрасываемого и с трудом разлагающегося мусора на 1,3 миллиона тонн в год.

Оттава не исключает возможности добавления другой пластиковой продукции в список запрещённых товаров.

Одновременно, федеральное правительство разрабатывает программы поддержки предприятий и лабораторий, которые будут заниматься разработкой новых видов упаковок, трубочек, одноразовых столовых приборов, которые будут изготавливаться не из пластмассы и которые не будут вредить природе. Правитеьство намерено перейти к “рециклируемой экономике”, где всё будет подлежать переработке. Сегодня из 4 миллионов тонн пластмассы, производимой ежегодно в стране, только 8% подлежат переработке.

Заметим, что зная ретивость депутатского корпуса в отношении законотворчества, можно ожидать принятие нового закона в самые кратчайшие сроки. Непонятно, будут ли трубочки для питья запрещены тут же или всё же предприятиям и магазинам будет позволено распродать запасы. А тем, кто привык пить коктейли или кофе через трубочку, рекомендуется, наверно, сделать запас продукта на дому. На всю жизнь не хватит, но хоть что-то потому что пока предлагаемая альтернатива – картонные трубочки, не выдерживают никакой критики – привкус картона чувствуется и не позволяет насладиться вкусом напитка. Что касается упаковок пива, придётся верёвку с собой носить. Или мешок.

На снимке: Пластмассовая связка, которая удерживает банки с пивом и не даёт тем разлететься. Скоро её заменят на что-то другое?: