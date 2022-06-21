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Новости Авторы Меган Хорхенсен Канадский Парламент рассматривает законопроект о запрете ряда пластмассовых изделий.
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Пластмассовые соломинки для питья, в скором времени они будут запрещены.

Канадский Парламент рассматривает законопроект о запрете ряда пластмассовых изделий.

Megan Jorgensen Июн 21, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Политика, Природа, погода, экология, Экономика Оставить комментарий 64 Просмотров

Канада собирается запретить шесть видов пластиковых изделий. Это называется борьбой за экологию

Новая инициатива правительства Канады – борьба за экологию вступает в новый этап.

На рассмотрение Нижней палаты Федерального Парламента Канады внесён законопроект о запрете на всей территории Канады шести видов пластиковых изделий. Речь идёт о разных видах широко используемых в хозяйстве вещей, таких, как трубочки-соломинки для питья напитков, палочек для размешивания сахара в кофе, пластиковых колечек со связками, которые связывают между собой несколько банок пива, пластиковых мешках, других упаковках.

По словам министра Окружающей среды и Изменений климата Стивена Гилбо (Steven Guibeault), который и внёс законопроект на рассмотрение Парламента, решение было принято после обсуждений с экспертами и запрет вводится во имя защиты экологии, так как все подпадающие под запрет предметы разлагаются с трудом, к тому же, эти вещи представляют опасность для животного мира (например, пластиковые трубочки могут попасть в ноздри животных и застрять там).

По словам министра, после того, как новый закон вступит в силу, Канада тут же уменьшит количество выбрасываемого и с трудом разлагающегося мусора на 1,3 миллиона тонн в год.

Оттава не исключает возможности добавления другой пластиковой продукции в список запрещённых товаров.

Одновременно, федеральное правительство разрабатывает программы поддержки предприятий и лабораторий, которые будут заниматься разработкой новых видов упаковок, трубочек, одноразовых столовых приборов, которые будут изготавливаться не из пластмассы и которые не будут вредить природе. Правитеьство намерено перейти к “рециклируемой экономике”, где всё будет подлежать переработке. Сегодня из 4 миллионов тонн пластмассы, производимой ежегодно в стране, только 8% подлежат переработке.

Заметим, что зная ретивость депутатского корпуса в отношении законотворчества, можно ожидать принятие нового закона в самые кратчайшие сроки. Непонятно, будут ли трубочки для питья запрещены тут же или всё же предприятиям и магазинам будет позволено распродать запасы. А тем, кто привык пить коктейли или кофе через трубочку, рекомендуется, наверно, сделать запас продукта на дому. На всю жизнь не хватит, но хоть что-то потому что пока предлагаемая альтернатива – картонные трубочки, не выдерживают никакой критики – привкус картона чувствуется и не позволяет насладиться вкусом напитка. Что касается упаковок пива, придётся верёвку с собой носить. Или мешок.

На снимке: Пластмассовая связка, которая удерживает банки с пивом и не даёт тем разлететься. Скоро её заменят на что-то другое?:

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