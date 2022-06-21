1725 год: Они позорят нашу страну! Или история повторяется всегда

Перед нами несколько милых сцен из канадской истории, доказывающих, что история идёт по кругу.

Напомним несколько историй из прошлого Квебека. Так сказать, полицейская баллада из 1725 года. Ничего нового под Луной, ничего… Всё под копирку повторяется. Все сообщения – из судебных и полицейских отчётов 1725 года.

Сценка 1: Некий Этьен Дюбуа задержан дружинниками на улице Монреаля и предан суду. Обвинение: Этьен Дюбуа ходил по улицам, прося милостыню со следующими словами: «Подайте, люди добрые. Мы сами не местные, дом сгорел, на конюшне ютимся. У меня четверо детишек, кормить надо, мама их на пожаре погибла, помогите, кто чем может…» Следствием установлено, что Дюбуа женат никогда не был, детей у него нет, жил под Квебеком. Отправлен назад в столицу с целью водворения на постоянное место жительства.

Сценка 2: Некий Жан-Батист Карон задержан за следующие деяния: Втирался в доверие к гражданам, обещая за умеренную плату обучить их детей английскому языку. Просил дать кров с целью «постоянно находиться около ребёнка и таким образом создать обстановку погружения в язык». После недели обучения ребенок начинал говорить на другом языке, родители были уверены, что это английский язык, рекомендовали учителя соседям. Случайно один солдат, знающий немного английский, пытался поговорить с ребенком, но ничего не понял. Выяснилось, что детей лже-учитель обучал языку ирокезов, в стойбище которых он прожил несколько лет. Но и приглашенные ирокезы с трудом разбирались в произношении детишек. Приговорен к изгнанию из колонии сроком на 9 лет.

Сценка 3: Некий Луис-Пьер Тибо подходил к проходящим солдатам, указывал не стоящих неподалеку красивых девушек и предлагал солдатам воспользоваться «услугами» девушек за умеренную плату. Солдаты выплачивали мошеннику требуемую сумму, шли к девушкам, после чего выяснялось, что это приличные горожанки, слыхом не слыхавшие о Тибо. Следствие установило, что таким образом мошенник обманул не менее двадцати солдат, а те остались крайне недовольны. Виновника пришлось сопровождать в суд под охраной полиции. Он был выслан в Новый-Орлеан, но власти Луизианы отказались его принять и выслали назад в Канаду. Было принято решение о содержании Тибо под стражей в целях его же безопасности.

Продолжаем чтение: