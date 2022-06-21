Монарх в расцвете сил: принцу Уильяму исполнилось 40 лет

21 июня 1982 года родился принц Уильям, герцог Кембриджский. Добропорядочный семьянин, благотворитель, филантроп, он давно стал любимчиком британского общества и одним из самых популярных членов британской королевской семьи.

21 июня 1982 года родился принц Уильям, герцог Кембриджский. Добропорядочный семьянин, благотворитель, филантроп, он давно стал любимчиком британского общества и одним из самых популярных членов британской королевской семьи. Полная противоположность своему брату Гарри, прославившемуся скандальными выходками и вспыльчивым нравом, Уильям — воплощение уравновешенности и благоразумия.

Сын принца Чарльза и леди Дианы женат на Кейт Миддлтон, у них трое детей: принц Джордж и принцесса Шарлотта и самый младший озорник – принц Луи.

Диана хотела назвать сына Оливером или Себастьяном. Супруг же настаивал на имени Альберт или Артур. Но, по мнению принцессы Уэльской, это звучало слишком старомодно. В итоге был найден компромисс, благо в монарших семьях принято давать ребенку сразу несколько имен. Так, первым стало имя Уильям, как хотела Диана, а Чарльз добавил к нему еще три. Так получилось полное имя — Уильям Артур Филипп Луис. В 2011 году, в день свадьбы, королева Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского.

Принц Уильям стал первым наследником британского престола, рожденным за пределами дворца. Принцесса Диана предпочла, чтобы первенец появился на нейтральной территории. Дату родов выбирали, учитывая график игры в поло принца Чарльза: он также хотел поддержать жену в этот день. В итоге рождение Уильяма в больнице Святой Марии 21 июня 1982 года положило начало нововведению. Здесь же в 1984 году появился принц Гарри, а затем, уже в 2010-х, трое детей Уильяма и Кейт.

В свою первую зарубежную поездку Уильям отправился, когда ему было всего девять месяцев. Чарльз и Диана взяли его с собой, чтобы совершить официальный визит в Австралию и Новую Зеландию в 1983 году.

После окончания школы Уильям поступил в Итонский колледж. В 1996 году развелись родители, а в 1997-м погибла мать. Уильям тяжело переживал оба события. В произошедшем он винил папарацци, отказывался идти в похоронной процессии вместе с отцом и братом, предпочитая скорбеть в одиночестве. Принцесса Диана всегда считала Уильяма своей эмоциональной опорой, называла его мужчиной своей жизни. И сын отвечал ей взаимностью. Как-то раз Уильям признался, что хотел стать полицейским, чтобы защищать маму. А когда узнал, что после развода Диана лишится всех титулов, то пообещал ей обязательно вернуть их, когда станет королем.

Церемонию бракосочетания Уильяма и Кейт в 2011 году посмотрели 24,5 млн человек в Великобритании и, по оценкам, 2 млрд человек по всему миру. Уильям подарил жене не только обручальное кольцо своей матери, но и серьги с бриллиантами и сапфирами, которые когда-то принадлежали Диане. Кейт переделала их в серьги-капли.

Уильям испытывал трудности: переход от независимого мужчины к примерному семьянину дался ему непросто. Но сегодня принц уверен: отцовство полностью изменило его жизнь. В одном из интервью он признался, что очень серьезно относится к своей роли и обязанностям, благодарен Кейт за поддержку и хочет воспитать детей хорошими людьми.

С Днем Рождения, Ваше Королевское Высочество, принц Уильям!