Недвижимость: осень – период спокойствия и поисков своего места жительства

Осень, вероятно, предоставит множество возможностей для молодых покупателей, когда процентные ставки хоть и будут расти, но перегрев и чрезмерный рост цен замедлится.

Осень, вероятно, предоставит множество возможностей для молодых покупателей, когда процентные ставки хоть и будут расти, но перегрев и чрезмерный рост цен замедлится.

«Мы находимся в быстро меняющемся процессе, который в конечном итоге должен привести к более сбалансированному рынку», – заявила на этой неделе президент Канадской ассоциации недвижимости (ACI) Джилл Аудил, опубликовав новую статистику.

Также говорится, что запасы наконец-то начинают восстанавливаться, то есть стновится больше домов на продажу, хотя дефицит остается серьезным почти везде по стране, в то время как количество сделок с жилой недвижимостью в мае сократилось на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это был лишь вопрос времени, когда рынок наконец замедлился, но «то, что должно было стать медленным возвращением к спокойствию, рассчитанным на два года, вместо этого произошло в спешке за последние два месяца», – объяснил ведущий экономист ACI Шон Кэткарт в одном из интервью.

Быстрое повышение процентных ставок Банком Канады, очевидно, начало успокаивать спешащих покупателей, и в ближайшие месяцы переоценка неизбежно потеряет силу, считает директор отдела анализа рынка в Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ) Чарльз Брант.

“Переоценка все еще высока, но она снижается. Это признак того, что рынок замедляется, но это также признак того, что рынок, вероятно, будет замедляться намного быстрее в течение лета»,-сказал он в 24 часа дня.

Аналитик даже ожидает, что осенью цены снизятся, особенно если Банк Канады снова повысит свою ключевую ставку на пол-пункта уже 13 июля, что станет четвертым повышением за последние несколько месяцев.

Знаком того, что рынок успокаивается является и тот факт, что экономисты уже прогнозируют коррекцию недвижимости в следующем году, что приведет к снижению средней цены недвижимости не менее чем на 10% в течение менее чем трехлетнего периода.

Чарльз Брант из APCIQ прогнозирует коррекцию к концу года на некоторых рынках и в основном в 2023 году, не говоря уже о падении цен – снижении более чем на 30%.

В любом случае период коррекции недвижимости следует рассматривать как возможность для новых покупателей выйти на рынок.

«Даже если процентные ставки будут выше, не будет стресса от переоценки и покупки переоцененных объектов недвижимости», – говорит аналитик, который по-прежнему ожидает, что рынок останется несбалансированным и будет выгоден продавцам.

Из-за более высоких процентных ставок покупателям сейчас труднее претендовать на получение ипотечного кредита, чем два года назад. Людей, у которых была гарантированная ставка в кармане – то есть процентная ставка, заблокированная в ожидании покупки, – меньше, поскольку эти ставки постепенно истекают.

“Люди, которые выходят на рынок, сталкиваются с гораздо более высокими ставками, и им очень трудно пройти квалификацию. Даже если фиксированная ставка в настоящее время составляет 5%, покупатели должны претендовать на две дополнительные базовые точки, или 7%», – говорит Чарльз Брант.

Что конкретно означает процентная ставка в размере 7% в бюджете? Например, имущество продано 400 000$ с фондов в размере 20% на 25 лет. При процентной ставке в 7% ежемесячные платежи вырастут почти до 2400 долларов, тогда как они составят около 1610 долларов при процентной ставке в 3%, разница почти в 50%!

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