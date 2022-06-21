Двое канадцев убиты на курорте в Канкуне, в Мексике

В понедельник, 20 июня, в местечке Playa del Carmen, которое является частью мексиканского курортного района Канкун, убиты двое канадцев

Мотивы преступления пока непонятны, но всё свидетельствует о том, что речь идёт о “разборках” мафии.

В жилом доме, которые снимали двое канадцев, приехавших (по их словам) на отдых в Мексику, найдены тела постояльцев с ножевыми ранениями, которые привели к смерти обоих. Убитых обнаружил охранник, который тут же вызвал полицию и скорую помощь.

По некоторым сообщениям, пока не подтверждённым, сам охранник тоже был ранен ударом ножа, так как он появился на месте преступления как раз тогда, когда убийцы собирались бежать.

Прибывшая полиция обнаружила три паспорта одного из убитых мужчин, причём все три были на разные имена, хотя с одинаковой фотографией. Этот факт показывает, что речь, скорее всего, о каких-то мафиозных “разборках” между различными бандами.

Ежегодно Канкун, главный курорт и туристический центр Мексики, принимает до 20 миллионов туристов, хотя в прошлом году, из-за ограничений, вызванных пандемией, их было всего лишь 12,5 миллионов. Всего доходы от туризма в Мексике составляют около 9% общего валового продукта страны.

В принципе, Канкун считается довольно безопасным местом отдыха. Но в начале этого года два канадца, очевидно, связанных с преступным миром, были убиты, а один ранен в ходе перестрелки в торговом и гостиничном центре. Тогда же в Канкуне был убит аргентинский гражданин, владелец местной дискотеки (он был застрелен), а в марте был застрелен британский гражданин. Большая часть убийств, по заявлениям властей, связана с торговлей наркотиками, и жертвы так или иначе были замешаны в незаконной деятельности.