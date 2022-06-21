Геополитика для думающих: Канада планирует направить российские активы на восстановление Украины

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 21 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. Новости одной строкой:
- Мозамбик стал страной-поставщиком СПГ. Плавучая платформа Coral South начала добычу природного газа у побережья северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду. Заявил министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Карлос Закариас.
- Промышленная инфляция в Германии – 72 летний рекорд. Цены производителей в Германии продолжают расти: в мае зарегистрирован самый сильный годовой рост с начала сбора данных в 1949 году – плюс 33,6%.
- Президент Сенегала Маки Салл, параллельно занимающий пост председателя Африканского союза, в воскресенье призвал Брюссель предоставить африканским странам расширенные возможности для оплаты импортируемых из РФ зерновых и удобрений в обход санкций ЕС.
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести референдум по проекту новой Конституции. Об этом сообщила пресс-служба главы страны.
- Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо находится с визитом в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах с 20-26 июня, чтобы попытаться убедить руководство этих стран заморозить российские активы в этих странах.
- Дело Джулиана Ассанжа заиграло новыми красками после решения после того как МВД Великобритании приняло решение выдать основателя Wikileaks США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У австралийского интернет-журналиста нашелся влиятельный заступник в лице Пекина.
- Итоги переговоров Турции, Швеции и Финляндии в Брюсселе о вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Петри Хаккарайнен, советник президента Финляндии по внешней политике и политике безопасности, сообщил, что обсуждение длилось в общей сложности пять часов. По некоторым вопросам достигнут явный прогресс, а некоторые еще предстоит согласовать. Далее проблема будет рассмотрена в каждой столице. Общая цель — как можно скорее продолжить обсуждение.
- Израиль при поддержке США создает региональный альянс борьбы с Ираном.
- Власти Канады рассчитывают принять закон, который позволяет конфисковывать российские активы, попавшие под санкции, заявила сегодня глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.
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Канада предложила свои минеральные ресурсы взамен российских и китайских.
- В Польше глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера и главы Комитета по нацбезопасности.
- После поставок Илоном Маском партии спутниковых комплектов Starlink для Украины, его бизнес в Китае находится под растущим давлением со стороны пекинских ястребов национальной безопасности, что угрожает доступу Тесла к крупнейшему в мире потребительскому рынку.
- Стоимость бензина в США продолжает обновлять исторический максимум.
- Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид, лидеры правящей в стране коалиции, поддержат законопроект о роспуске парламента и проведении досрочных выборов — уже пятых с 2019 года, говорится в заявлении представителя главы правительства.
- На китайском рынке труда в 2022 году нарастает безработица, которая может стать самой тяжелой с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Рекордный уровень безработицы почти в 20% установлен среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет, передает Reuters.
- ВТБ и Сбербанк приостановили возможность перевода валюты в другие российские банки.
- Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа, сообщило агентство ЭФЭ.
- Европа и США сталкиваются с высокой вероятностью рецессии из-за вынужденного ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.
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Канада инвестирует 4,9 миллиарда долларов в модернизацию обороны Северной Америки
- США ведут переговоры со своими союзниками о дальнейшем ограничении нефтяных доходов России путем ограничения цен на сырую нефть, заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Канаду.
- Патрушев: Россия в ближайшее время ответит на ограничение транзита через Литву в Калининградскую область. Последствия российских ответных мер «окажут серьезное негативное влияние на население Литвы»
- Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. По утверждению эстонских властей, вертолет Ми-8 находился в воздушном пространстве республики в течение двух минут в районе деревни Койдула.
- Запад бессилен против союза России и Китая. Способы разрушить этот союз, как 50 лет назад сделал президент Никсон, сегодня отсутствуют, — сообщает Bloomberg.
- Минфин США ищет способ увеличить поставки российской нефти, сохраняя санкции.
- Япония будет сотрудничать со странами G7, чтобы увеличить давление на Россию и не оставить ей путей обхода санкций, введенных в связи с вторжением в Украину. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
- Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индии в Нью-Дели и выразила обеспокоенность в связи с заявлениями двух индийских политиков, которые оскорбили мусульман.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источники:– geoprosto , @diplomatia
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