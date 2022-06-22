Нобелевская премия продана на аукционе. Деньги пойдут детям Укрины

Нобелевская премия мира в 2021 году досталась русскому и филиппинсому журналистам.

Прошлой осенью основатель оппозиционного издания “Новая Газета” Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Полученную вместе с престижной премией денежную награду, эквивалентную 500 тысячам долларов, он сразу отдал на благотворительность.

Однако этого ему показалось недостаточно. И пока родина Муратова разрушает города соседней страны, оппозиционный журналист выставил на аукцион свою Нобелевскую медаль. Он заявил, что вырученные деньги будут пожертвованы ЮНИСЕФ и потрачены на медицинскую и гуманитарную помощь украинским детям, которые пострадали из-за российского вторжения.

Аукцион начался 1 июня в международный день защиты детей. Но до этой недели заявки поступали онлайн. А в понедельник вечером в Нью-Йорке начались живые торги. В связи с этим российский журналист приехал в Америку.

Утром в понедельник цена составляла 550 тысяч долларов. Однако с началом живых торгов стоимость начала расти с невероятной скоростью.

В конечном итоге награда была продана за рекордные 103,5 миллионов долларов. Эта сумма более чем в 20 раз выше предыдущего рекорда за продажу аналогичной награды.

Через несколько минут после окончания торгов ЮНИСЕФ сообщил аукционному дому, что уже получил средства.

“Я надеялся, что будет огромная поддержка, но я не ожидал, что в результате это будет такая огромная сумма”, — сказал Муратов. Он призвал всех, кто не участвует в торгах и все еще хочет помочь, делать пожертвование напрямую ЮНИСЕФ.