Крупное возгорание газа в Торонто

Год назад также был взрыв газа в Барри.

Около сотни пожарных боролись с огнем в районе Этобико в Торонто. Ряд предприятий пришлось эвакуировать во вторник днём из-за возгорания на предприятии по аренде оборудования. Загорелись десятки баллонов с пропаном.

Огонь также распространился на несколько припаркованных автомобилей.

Благодаря профессионализму пожарных, человеческих жертв удалось убежать.

Начальник пожарной охраны сообщил, что возгорание было очень опасным для спасателей. Они должны были подойти очень близко к огню, чтобы организовать подачу воды для охлажения баллонов.

Очевидны сообщают, что слышали взрывы, однако пожарные пока не подтвердили эту информацию.

По их словам, газовые баллоны оборудованы клапаном для стравливания, чтобы избежать взрыва и последующих разрушений.

Звук стравливаемого газа можно было перепутать со взрывом.

Пожарные поводят расследование, чтобы установить причину возгорания, а также выяснить, имели ли место взрывы газовых баллонов.