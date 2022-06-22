Обнаружена инопланетная цивилизация? Что скрывают власти Китая

Таинственное послание из космоса окружено завесой молчания. Почему сообщения о получении инопланетных сигналов стёрты?

Так получено или нет доказательство существования разума вне Земли? Почему все опубликованные официальные сообщения вдруг были стёрты китайским правительством?

Китайское правительство официально сообщило о том, что огромный телескоп, известный в мире под названием Sky Eye (“Небесное око”) зарегистрировал сигналы из космоса, которые бесспорно являются отправленными разумными существами и, тем самым, являются доказательством существования разумной жизни вне Земли. Это сообщение было обнародовано 14 июня 2022 года в официальной газете Министерства Науки и Технологий Китая, а также на вебсайте правительства Китая, со ссылкой на отчёт астрономов пекинского университета, работающих с огромным, пятисотметровым телескопом, самым большим радиотелескопом в мире, расположенном в горной местности на юго-западе Китая. Согласно отчёту учёных, сигналы были перехвачены несколько раз, их происхождение проверено и их внеземеное происхождение сомнений не вызывает.

Первый раз подозрительные сигналы, согласно отчёту, были зафиксированы в 2019 году, но из-за сомнений (возможные помехи, ошибки и т.д.) было решено не публиковать данные до получения подтверждений. В 2020 году были получены два новых сигнала из предположительно того же источника, а в 2022 году был перехвачен новый сигнал. После изучения “передач”, учёные решили опубликовать отчёт, что и было сделано 14 июня 2022 года. Предположительный источник сигналов не установлен, хотя установлено направление, с которого сигналы идут (определить источник сложно, так как неизвестна начальная мощность “передачи”, и тем самым непонятно расстояние, которое сигналы прошли).

Но дальше начинаются совсем непонятные вещи – 16 или 17 июня отчёт удаляется с вебсайта официальной газеты министерства и с вебсайта правительства Китая. Министерство Науки и Технологии, администрация Пекинского университета и администрация телескопа Небесное Око хранят полное молчание по поводу происшедшего. Нет вообще никаких комментариев, хотя, казалось бы, нет ничего проще, чем обвинить в публикации текста каких-нибудь хакеров, но в том-то и дело, что сомнений в существовании отчёта нет, о нём говорили известные профессора Пекинского университета, астрономы, журналисты.

Тем более, что формулировки в отчёте были более, чем осторожные, без сенсационализма, с пояснениями, что пока рано утверждать окончательно, что получены сигналы от внеземной цивилизациии. В тексте приводятся технические детали и подчёркивается, что изучение сигналов продолжается, хотя чётко говорится о высочайшей вероятности искусственного происхождения полученных передач.

В течение тех дней, что текст был выставлен на публичное обозрение, все китайские социальные сети уделяли ему огромное внимание. И неожиданное удаление информации без каких-либо пояснений, вызвало, мягко говоря, изумление.