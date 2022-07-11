Канада отправит турбину «Северного потока» во второй половине июля

Газоперекачивающий агрегат для газопровода «Северный поток» направится с территории Канады в Германию во второй половине июля.

На текущий момент газоперекачивающий агрегат проходит испытания на стенде на заводе компании Industrial Turbine Company Limited (ITCL) (принадлежит Siemens Energy), которая занималась ремонтом агрегата.

Отправка отремонтированного агрегата, по информации источника издания, произойдет во второй половине июля. При этом он будет направлен вначале в Германию, а затем из Германии в Россию. Напомним, компания «Газпром» в середине июня приостановила работу нескольких газоперекачивающих агрегатов Siemens в связи с необходимостью по правилам эксплуатации проведения на них капитальных ремонтов. Сославшись на это, «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 67 млн куб. м при плане в 167 млн куб. м.

Отмечается, что данное решение было принято после продолжительных обсуждений как с европейскими союзниками, так и с Международным энергетическим агентством. Напомним, ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что поддерживает усиление антироссийских санкций, однако, по его словам, ограничения должны вредить России больше, чем Германии. Он подчеркнул, что Берлин просил вернуть турбину в ФРГ, а не в РФ.

Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи 11 июля на брифинге в Брюсселе. Чиновник европейского правительства пояснил, что на оборудование для транззита газа европейские санкции не распространяются. А канадский концерн, выполнявший ремонт турбин, объявил, что турбины «Siemens» якобы подпадают под санкции ЕС, и в связи с этим не выполнял свое обязательство по возврату оборудования после ремонта.

Вашингтон поддерживает решение Канады о возвращении в Германию турбин для «Северного потока». Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

«Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину для перекачки природного газа для использования в трубопроводе “Северный поток-1″»,— говорится в заявлении, опубликованном Reuters.

В середине июня стало известно, что компания Siemens не может отправить турбину для «Северного потока», которая ремонтировалась в Канаде, обратно в Германию из-за санкций. После этого власти Канады и ФРГ вели переговоры о возврате оборудования. 10 июля канадские власти разрешили отправить турбину в Европу.