Ученые в Торонто смоделировали сближение Солнечной системы с чужой звездой

Ученые Университета Торонто опубликовали результаты своего исследования, в котором попытелись спрогнозировать разрушительные последствия, к которым может привести сближение чужой звезды с Солнечной системой

Оказалось, что это не только окажет прямое влияние на планету, но и на порядок повысит риск дестабилизации орбит в течение следующих пяти миллиардов лет. С полным текстом исследования можно ознакомиться в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В ходе изучения последствий сближения с другой звездой канадские ученые провели около 3 тыс. пролетов звезд мимо Солнечной системы по случайным гиперболическим траекториям, анализируя эффекты от возмущения орбит внешних планет в промежутке времени до 4,8 млрд лет после пролета. “Мы проводим долгосрочное интегрирование и показываем, что даже небольшие возмущения, вызванные пролетами звезд, могут влиять на стабильность планетарных систем в течение их жизни”, — пишут исследователи. “Мы обнаружили, что небольшие возмущения в орбитах внешних планет передаются между планетами, увеличивая вероятность дестабилизации внутренней планетарной системы”. “Наши результаты для Солнечной системы показывают, что относительные возмущения главной полуоси Нептуна [самой удаленной планеты Солнечной системы] порядка 0,1% достаточно сильны, чтобы увеличить вероятность дестабилизации Солнечной системы на порядок”, — говорят они. Это соответствует изменению положения Нептуна примерно в три раза по сравнению с расстоянием от Солнца до Земли.

При малых возмущениях пролеты закончились столкновением Меркурия с Венерой, тогда как при значительно больших преобладал вариант столкновения Меркурия с Венерой, но также не исключалось опасное сближение Земли с Марсом, покидание Ураном Солнечной системы, а также неконтролируемое движение Нептуна и Меркурия.

В пределах Солнечной системы любое изменение траектории планеты может иметь явные последствия для ее эволюции. С тех пор как Ньютон сформулировал свой универсальный закон тяготения, долгосрочная стабильность нашей системы волновала астрономов на протяжении веков. Но архитектура и эволюция планетарных систем частично формируется под влиянием пролетов звезд, даже если их воздействие может быть минимальным.

“Путь динамической нестабильности Солнечной системы в конечном итоге определяется хаосом”, — пишет Гарретт Браун в своем твиттере. “Однако наиболее вероятным путем к нестабильности является резонанс между Меркурием и Юпитером, который приводит к увеличению эксцентриситета Меркурия. Это может привести к столкновению с Венерой”. К счастью, исследователи пришли к выводу, что подобное явление происходит лишь раз в 100 миллиардов лет или около того. Слабые возмущения вначале слабо сотрясают систему, и неустойчивость возникает только через миллионы или миллиарды лет после пролета звезды.