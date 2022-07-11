Комментарии о Холокосте: дело дошло до суда

Судья Квебекского суда Манлио Дель Негро сделал замечание адвокату, защищавшему монреальца Габриэля Сохье Шапута по обвинению в разжигании ненависти к евреям, за ее комментарии о Холокосте. Обвиняемый утверждал, что его статьи на неонацистском веб-сайте The Daily Stormer не следует воспринимать всерьез.

“Я думаю, вам следует замолчать”, – сказал судья адвокату Элен Пуссар. “Вы говорите вещи, которые идут вразрез с тем, что разумно”. Пуссар утверждал, что Холокост представлял собой “экономическое решение” для нацистов.

“Нацисты изначально не намеревались убивать миллионы евреев в концентрационных лагерях”, – утверждал Пуссар, согласно сообщениям. “Это было решение, которое кто-то, близкий к Гитлеру, придумал, чтобы сэкономить деньги. Отравить этих людей газом было дешевле, чем депортировать их. Их привозили в лагеря, чтобы забрать их вещи, но идея отравить их газом была строго экономичной. Это то, чему я научился в школе. Что вы хотите, чтобы я сказал? Я не пытаюсь шокировать людей, и, возможно, я ошибаюсь”, – аргументировала Пуссар.

Она добавила, что “для меня ясно, что евреи были убиты в концентрационных лагерях немцами, но были ли эти немцы нацистами? Да. Может быть. Но это не обязательно означает, что, когда мы используем термин ”нацист”, это именно то, что он означает”.

Пуссар далее сказала, что, по ее мнению, нацисты не были ответственны за Холокост, и что нацист просто означает “национал-социалист”. Она добавила, что нацисты изначально не намеревались массово убивать евреев. Согласно сообщениям СМИ, обвиняемый Чапут был организатором неонацистских митингов и присутствовал на митинге “Объедини правых” 2017 года в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, где ультраправые убили женщину.

Прокурор Патрик Лафреньер утверждал, что статья Шапута в Daily Stormer может разжигать ненависть к евреям, поскольку в ней еврейская община названа “нашими врагами”.