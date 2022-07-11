Изменеие климата и его влияние на рынок недвижимости

Согласно новому отчету, опубликованному RE/MAX Canada, включение мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в национальную жилищную стратегию может улучшить условия жизни в районах и доступность жилья как минимум до 2027 года.

RE/MAX Canada, которая сотрудничала с Кэтрин Бакос, директором по климатическим финансам и науке в Центре по адаптации к изменению климата Intact, и Майком Моффаттом, старшим директором по политике и инновациям в Smart Prosperity Institute, заявила в отчете, что климатические стрессы все чаще вступают в противоречие с текущим политическим ландшафтом.

“Жилищная политика федерального и провинциального правительства стремится значительно увеличить предложение жилья в стране, чтобы устранить хроническую нехватку объектов недвижимости. Тем не менее, необходимость восстановления и сохранения зеленой инфраструктуры, такой как водно-болотные угодья, и неотложная необходимость модернизации нашей сложной инфраструктуры, особенно канализационных систем, в сочетании с сокращением пригодных для освоения территорий из-за экстремальных погодных условий могут затруднить достижение этих целей, если все эти факторы не будут объединены в одну программу”, – заявил Кристофер Александер., президент RE/MAX Canada.

В отчете подсчитано, что от 6% до 10% домов по всей Канаде в настоящее время не застрахованы от риска наводнений – число, которое, вероятно, только увеличится, учитывая растущую долю застройки, построенной на поймах рек, сказал Бакос.

“Мы десятилетиями истощали и разрушали нашу природную инфраструктуру в интересах городского развития, и теперь мы должны обратить вспять и исправить этот ущерб, чтобы по иронии судьбы защитить большую часть того, что мы построили”, – сказала она.

Бакос подчеркнул, что любое сохранение и обновление природной инфраструктуры должно сопровождаться строительством и модернизацией проектов по разделению канализации, а также эффективным распространением информации о защите домов от наводнений (особенно в прибрежных районах, таких как Британская Колумбия).

Моффатт призвал федеральное правительство обеспечить “страховочную сетку” для тех, кто больше не может позволить себе страховые взносы на страхование жилья. Это делается для того, чтобы защитить их от катастрофических потерь или даже от покупки недвижимости в районах повышенного риска в первую очередь.

“Государственные инвестиции в смягчение рисков, связанных с изменением климата, должны поступать сейчас и в сочетании с любыми жилищными стратегиями, чтобы обеспечить равновесие между спросом и предложением на рынке”, – говорится в докладе.

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