Экологи обвинили круизные лайнеры США в обращении с Канадой, как с унитазом

Токсичную смесь и сточные воды сбрасывают в океан возле побережья Канады круизные лайнеры США, направляющиеся на Аляску, говорится в отчете экологов, 9 июля сообщает The Guardian.

«Существует порочный стимул обращаться с Канадой как с унитазом», — заявила Анна Барфорд, представляющая канадскую экологическую организацию. По ее словам, суда из США во время прохождения вдоль побережья страны просто разбрасывают мусор, как вдоль шоссе.

Загрязнять побережье Канады позволяет слабое канадское законодательство, говорится в статье. Согласно отчету экологов, около 31 млрд литров отходов сбрасывают у побережья Канады ежегодно круизные лайнеры, направляющиеся на Аляску. Всего же вдоль всего побережья страны сбрасывается 147 млрд литров вредных отходов.

«Есть этот извращенный стимул относиться к Канаде как к унитазу», — говорит Анна Барфорд, канадский судоходный активист Stand.earth.

По всей береговой линии Канады протяженностью 243 042 км суда ежегодно генерируют 147 миллиардов литров вредных отходов, что эквивалентно 59 000 бассейнам олимпийского размера, согласно отчету WWF Канады за март 2022 года. Основываясь на данных с более чем 5000 судов, в докладе говорится, что круизные суда являются крупнейшими загрязнителями, несмотря на то, что на них приходится только 2% проанализированного морского трафика.

В Вашингтоне более 6000 кв. Км океанской среды обитания защищено в проливе Хуан-де-Фука и Пьюджет-Саунд, недалеко от канадской границы, и теперь классифицируется как зона без сброса. Аляска требует, чтобы круизные суда подавали заявки и получали разрешение на сброс сточных вод и серых вод.

Эти правила поощряют суда «держать свои отходы, когда они находятся в американских водах, а затем сбрасывать их, когда они находятся в канадских водах», говорит Биссоннетт.

Около 10% загрязненной воды, сбрасываемых с судов у берегов Британской Колумбии, произошло в критических местах обитания косаток, согласно анализу Международного совета по чистому транспорту. Особую тревогу, по словам Кюнемунда, вызывает угроза дикой природе в морском национальном парке Скотт-Айлендс, кластере из пяти островов у северо-западной оконечности острова Ванкувер. Эта охраняемая территория подвержена наибольшему количеству загрязнения от сброса круизных судов, согласно отчету WWF.

Напомним, жидкие отходы судов — это сточная вода из туалетов, раковин, душевых и прачечных и трюмная вода, собирающаяся в нижней части судна. Но самым сильным источником загрязнения являются скрубберы. Это устройства, которые удаляют выхлопные газы из судового топлива. Они производят кислые сточные воды, содержащие оксид серы, оксид азота и другие вещества. За неделю скрубберы производят порядка 200 литров токсичных сточных вод.