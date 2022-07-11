Два пожара в жилых домах в Монреале за ночь. Будьте осторожны с огнём!

Два больших пожара на территории Монреаля в ночь с воскресенья на понедельник. Пожарные просят проявлять осторожность в обращении с огнём

Пожары в жилых домах, много семей остались без крова.

Ночью с воскресенья на понедельник в Монреале вспыхнули два крупных пожара в жилых домах. Первый имел место в районе Rosemont-La Petite-Partie, а второй в районе Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Первый пожар вспыхнул в два ночи в пятиквартирном доме на авеню de Gaspé, в непосредственной близости от улицы Bellechasse. Все жильцы дома покинули его, пострадавших не было, но дом серьёзно пострадал, как от огня, так и от воды, которое пожарные гасили огонь. Благодаря усилиям нескольких пожарных бригад, удалось всё же не дать дому полностью сгореть, а огонь не перекинулся на соседние дома, примыкающие к серьёзно пострадавшему зданию.

Менее, чем через час после начала первого пожара, вспыхнул второй, который был ещё больше. На сей раз огонь охватил трёхэтажное здание в квартале Mercier. Пожар вспыхнул в квартире на последнем этаже улицы Sherbrooke Est, около улицы Currateau. И в этом случае пострадавших не было, но все жильцы были эвакуированы и размещены в учреждениях Красного Креста. Транспортное управление Монреаля предоставило погорельцам автобусы для переезда во временные места размещения.

Пожарные Монреаля предупреждают, что в периоды большой жары возрастает опасность случайных возгораний из-за непотушенных или плохопотушенных сигарет и искр от горящего табака, от перегрева неисправных розеток и проводов и от других причин, связанных с повышением температуры.

Поэтому убедительная просьба всем жителям быть вдвойне внимательными, дабы не пострадать от пожара.