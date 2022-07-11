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Экономика Бизнес Канада и США договорились об отмене таможенных пошлин для канадских устройств по производству энергии от Солнца
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Панели солнечных батарей. Фото из Интернета.

Канада и США договорились об отмене таможенных пошлин для канадских устройств по производству энергии от Солнца

Megan Jorgensen Июл 11, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Общество, Финансы, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 49 Просмотров

Подписано соглашение об отмене таможенных пошлин на поставки из Канады солнечных батарей и других устройств по производству электроэнергии от солнечных лучей

Отменены таможенные пошлины на экспорт из Канады солнечных батарей и других устройств по производству энергии благодаря солнечным лучам.

После переговоров и споров по поводу экспорта в США канадских солнечных батарей, стороны пришли к соглашению об отмене таможенных пошлин для всех устройств, относящихся к производству энергии при помощи солнечных панелей и других приспособлений.

Министр международной торговли Канады, госпожа Мэри Нг (Mary Ng), комментируя подписание соглашения, заявила что достижение результата подтверждает стремление обеих стран усиливать борьбу против климатических изменений, в частности, и посредством развития производства солнечной энергии и развития других источников возобновляемой энергии.

Напомним, что таможенные пошлины на устройства по производству электроэнергии с помощью Солнца, были введены администрацией президента Дональда Трампа в 2018 году, когда американское правительство ввело меры по “защите национальной экономики”. Тогда же Канада официально высказала протест по поводу этой меры, обвинив США в нарушении торговых договоров с Канадой. После введения этих пошлин, экспорт канадских устройств в США упал на 82%. Правительство Канады полагает, что после подписания соглашения объём экспорта в США этих батарей вернётся к прежнему уровню, а то и увеличится.

Госпожа Нг заявила также, что после успеха переговоров по поводу солнечной энергии, начинаются переговоры по поводу возобновления поставок древесины в США, точнее, по поводу отмены таможенных пошлин на экспорт канадоского леса в США. В этом вопросе далеко не всё решено, есть серьёзные противоречия между Канадой и США, но при желании всё можно решить миром, без бомбёжек США со стороны Канады и наоборот.

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