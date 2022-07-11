Канада и США договорились об отмене таможенных пошлин для канадских устройств по производству энергии от Солнца

Подписано соглашение об отмене таможенных пошлин на поставки из Канады солнечных батарей и других устройств по производству электроэнергии от солнечных лучей

Отменены таможенные пошлины на экспорт из Канады солнечных батарей и других устройств по производству энергии благодаря солнечным лучам.

После переговоров и споров по поводу экспорта в США канадских солнечных батарей, стороны пришли к соглашению об отмене таможенных пошлин для всех устройств, относящихся к производству энергии при помощи солнечных панелей и других приспособлений.

Министр международной торговли Канады, госпожа Мэри Нг (Mary Ng), комментируя подписание соглашения, заявила что достижение результата подтверждает стремление обеих стран усиливать борьбу против климатических изменений, в частности, и посредством развития производства солнечной энергии и развития других источников возобновляемой энергии.

Напомним, что таможенные пошлины на устройства по производству электроэнергии с помощью Солнца, были введены администрацией президента Дональда Трампа в 2018 году, когда американское правительство ввело меры по “защите национальной экономики”. Тогда же Канада официально высказала протест по поводу этой меры, обвинив США в нарушении торговых договоров с Канадой. После введения этих пошлин, экспорт канадских устройств в США упал на 82%. Правительство Канады полагает, что после подписания соглашения объём экспорта в США этих батарей вернётся к прежнему уровню, а то и увеличится.

Госпожа Нг заявила также, что после успеха переговоров по поводу солнечной энергии, начинаются переговоры по поводу возобновления поставок древесины в США, точнее, по поводу отмены таможенных пошлин на экспорт канадоского леса в США. В этом вопросе далеко не всё решено, есть серьёзные противоречия между Канадой и США, но при желании всё можно решить миром, без бомбёжек США со стороны Канады и наоборот.