Страшно, но не опасно – рядом с Монреалем зафиксировано землетрясение

Только землетрясения нам не хватало после рекордного урагана и оползня

Землетрясение магнитудой 3,0 балла произошло недалеко от Сен-Совера, Квебек, в 15:29 в воскресенье. Об этом говорится в отчете Earthquakes Canada.

По данным департамента, землетрясение “слегка ощущалось” от города Сен-Жером в Большом Монреале до города Сент-Агат-де-Мон.

В общей сложности 325 человек сообщили, что почувствовали землетрясение 10 июля. Они оставили заметки на веб-сайте Министерства природных ресурсов Канады.

“Толчки могут быть довольно пугающими, ощущение похоже на взрыв или крушение грузовика поблизости, — рассказывает Ник Акерли, сейсмический аналитик Министерства. – Небольшие ощутимые землетрясения, подобные этому, являются хорошим напоминанием о том, что регион способен вызывать более сильные разрушительные землетрясения. Когда вы чувствуете дрожь, и она продолжается более короткого мгновения, мы советуем людям: “Упасть, прикрыться и держаться!” под самым тяжелым рядом стоящим предметом мебели”.

В этот раз не поступало сообщение о разрушениях, впрочем они и не ожидаются от землетрясения такой силы.

По словам учёных, эпицентр находился на глубине 19,11 км.

Это уже девятое землетрясение в Квебеке в этом году.