Женщина бросается на капот своей же машины, которую угнали вместе с детьми

Похожий инцидент был и в Канаде.

Жительница Нью-Мексико 4 июля остановилась возле магазина и вышла на пару минут, оставив своих 6-летнюю дочь и 11-месячного сына внутри автомобиля. Когда мать возвращалась в машину, неизвестная женщина оттолкнула ее и угнала транспортное средство.

Мать предприняла отчаянную попытку спасти детей, прыгнув на капот своего авто. На уличных камерах наблюдения видно, как машина с “пассажиром” на капоте на большой скорости пересекает перекресток.

Однако вскоре женщина сорвалась с капота, а угонщица скрылась.

Тем временем воровка высадила старшего ребенка на перекрестке, а сама убежала из машины в сторону жилого квартала и попыталась спрятаться за грузовиком. Там-то ее и нашла полиция.

После нервных поисков дети в конце-концов воссоединились с матерью. Всех троих осмотрел врач, который констатировал у женщины перелом ноги.

Подозреваемая, позже идентифицированная как Регина Кастильо, обвиняется в незаконном захвате автомобиля, побеге от сотрудника правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах и в двух пунктах обвинения в жестоком обращении с детьми.