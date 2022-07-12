В Канаде усугубляется нехватка лекарств от простуды и гриппа

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На полках аптек по всей Канаде обнаруживается пустое пространство вместо некоторых препаратов. Повышенный спрос и ограничения в цепочке поставок подпитывают нехватку лекарств от простуды и гриппа в Канаде. Об этом информируют фармацевты по всей стране.

Джен Белчер, вице-президент по стратегическим инициативам и связям Ассоциации фармацевтов Онтарио, говорит, что повышенный спрос обусловлен целым рядом факторов. По ее словам, все больше людей заболевают инфекциями дыхательных путей, а сбои в цепочке поставок влияют на разные этапы производства лекарств от простуды.

На данный момент рекомендуется обращаться к своему фармацевту или другому специалисту, который знает вашу историю болезни, чтобы получить рекомендации о том, как можно облегчить симптомы простуды.

Белчер обнадежила, что лекарства должны вернуться на полки “к осени, к обычному сезону простуды и гриппа”. Однако по ее словам “на данный момент действительно сложно предсказать”, когда точно мы получим необходимые препараты.

Фармацевт добавила, что похожая ситуация и с детскими обезболивающими средствами.

Обратите внимание, что детские дозировки лекарства зависят от веса пациента и многие препараты для взрослых не подходят детям.