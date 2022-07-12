Новый премьер-министр Британии будет избран к 5 сентября

Процесс выборов стартует 13 июля этого года, кандидатам в премьеры Британии потребуется минимум 20 сторонников для участия в первом раунде выборов, для прохода во второй раунд их необходимо уже 30.

Новый лидер консервативной партии Великобритании будет объявлен 5 сентября, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди.

Отмечается, что к 11 июля свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании выдвинули 11 человек, среди них глава МИД Британии Лиз Трасс, экс-министр финансов Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.

Заявку на то, чтобы стать лидером Консервативной партии и премьер-министром Британии — 10-м по счету — с обещанием снизить налоги подала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, 11 июля сообщает The Telegraph.

Министр иностранных дел объявила о своем решении баллотироваться в лидеры консерваторов вместо Бориса Джонсона в статье в The Telegraph. Она написала: «Я буду бороться на выборах как консерватор и буду править как консерватор».

Она заявила, что отменит вызывающее споры повышение национального страхования, инициированное ее соперником по лидерству, Риши Сунаком. Она пообещала «начать сокращать налоги с первого дня», чтобы помочь справиться с кризисом стоимости жизни, который привел к рекордным ценам на энергию, продукты питания и топливо на фоне роста инфляции до 9,1% — самого высокого уровня за 40 лет.

Предполагается, что глава МВД страны Прити Пател также предложит свою кандидатуру.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера консервативной партии Британии. Он продолжит исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава партии, который станет премьер-министром Великобритании. Поводом стал скандал с заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Крисом Пинчером. Двое мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Претензией к Джонсону стало то, что он знал об этом, но назначил Пинчера на правительственный пост.