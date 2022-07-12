Байден сообщил, что хранит дома четыре дробовика

Президент США Джо Байден сообщил, что хранит у себя дома четыре дробовика.

“У меня четыре дробовика – два моих и два погибших сыновей”, – рассказал Байден на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.

Байден отметил, что владельцы оружия ответственны за его безопасное хранение. «Ответственные владельцы оружия согласны: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, купите специальный замок. Если нет, и что-то плохое случится, вас нужно привлекать к ответственности», – заявил президент США.

По данным из открытых источников, в США самый высокий в мире коэффициент владения оружием. На 2021 год на руках у населения находилось 120,5 единиц на 100 человек.

В июне Байден подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Теперь власти Штатов получат право изымать огнестрельное оружие у лиц, которые, по мнению представителей закона, представляют угрозу для себя и окружающих. Также осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, запрещено приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет.

Закон ужесточен на фоне инцидента в Техасе, где весной стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщал, что Ромас «жестоко и методично убил 14 учеников и учителя». Полицейские ликвидировали нападавшего.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость иметь при себе оружие, создав прецедент и для других штатов.

Байден заявил, что постановление противоречит здравому смыслу.