BFMTV: во Франции возник дефицит горчицы из-за засухи в Канаде и конфликта на Украине

Горчица стала дефицитным товаром во Франции. Кто виноват? Канада и Украина!

Рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острый дефицит горчицы, который эксперты объясняют засухой в Канаде и военным конфликтом на Украине. сообщает телеканал BFMTV.

По словам хозяйки ресторана Le petit Bouchon Ребекки Гийон, из-за нехватки горчицы, ее вынуждены подавать только к фирменной колбаске «андуйет». Она утверждает, что если ситуация не изменится, посетителям заведения придется употребить это блюдо с майонезом или кетчупом.

Ресторатор Давид Тапьеро рассказал, что в его ресторане соблюдается правило жесткой экономии горчицы.

«Я видел, что в Монако полно горчицы. Почему в Монако она есть, а во Франции нет? Думаю, что ей спекулируют», — считает Тапьеро.

В публикации утверждается, что в последние месяцы горчица во Франции подорожала не менее чем на 9%.

Основной причиной называют прошлогоднюю жару, которая «сожгла» урожай горчицы в Канаде — ее главном мировом производителе. Вторым и третьим экспортером сырья для горчицы выступали Россия и Украина.

Во Франции трудности с производством горчицы появились в 2019 году на фоне запрета использования пестицидов. Быстро урегулировать «горчичный кризис» не удастся, предупреждает телеканал.