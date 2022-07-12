Договорились в последнюю минуту: забастовка на железной дороге отменяется

А под Монреалем протестуют работники молочного завода.

Руководство Via Rail и профсоюзов Unifor Council 4000 и Local 100 объявили, что предварительная сделка была заключена незадолго до крайнего срока, когда около 2400 работников готовы были прекратить работу.

Сделка будет иметь обратную силу с 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года. Ее детали не разглашаются, пока она не будет ратифицирована сторонами.

По мере переговоров профсоюз несколько раз отодвигал крайний срок ультиматума, который мог бы привести к остановке работы компании от побережья до побережья.

Via Rail отметила, что предварительные соглашения дают путешествующим канадцам передышку от неопределенности возможного закрытия.