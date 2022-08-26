36 тысяч километров за три дня? Канадская компания по прокату автомобилей уверяет, что именно столько проехала их клиентка!

Канадские водительницы по ночам не спят и летают гораздо быстрее, чем способны автомобили.

Жительница Ванкувера Джованна Бонифейс на три дня арендовала автомобиль в Торонто. Она помогла дочери обустроиться в университете.

По словам женщины, она арендованной GMC Yukon Denali она ездила между аэропортом Пирсон, центром Торонто и Китченером, где она гостила у своей свекрови. Всего за три дня женщина проехала около 300 километров.

Вернув арендованный автомобиль в аэропорту и заплатив оговоренные 1000 долларов, женщина предвкушала перелет в Европу.

Стоя в очереди на таможне она решила проверить свою кредитную карточку, чтобы удостовериться, правильно ли прошел платеж.

Однако ее ждал ужасный сюрприз. Компания по прокату автомобилей Avis списала с нее целых 8000 долларов!

В сопровождающем письме говорилось, что за три дня машина каким-то образом поехала 36 482 километра! Ставка компании составляет 25 центов за километр.

Проведя элементарные математические расчеты, женщина посчитала, что чтобы одолеть такое расстояние за 72 часа, ей необходимо было непрерывно мчаться со скоростью 500 км/час!

36 482 километров – это практически окружность экватора нашей планеты. Или же женщина успела трижды сгонять в Южную Африку.

Бонифейс сначала подумала вернуться в офис Avis, чтобы решить возникшую проблему. Однако она поняла, что в таком случае из-за огромных очередей в аэропорту она рискует не успеть на свой рейс.

Тогда она начала звонить в офис компании в аэропорту. Но там – та-дам – никто не брал трубку.

Тогда женщина стала звонить в колл-центр компании. Однако и там операторы не смогли понять ее проблему, связь несколько раз прерывалась и все начиналось сначала, пока женщине не пришлось пройти в самолёт.

Прилетев в Париж, она связалась с оператором VISA, однако и там не смогли заблокировать платеж, поскольку он находился в процессе обработки.

И только спустя несколько дней, после того, как история просочилась в СМИ, с женщиной связался представитель Avis.

Компания извинилась перед клиенткой и вернула деньги.

Специалисты Avis пока не нашли проблему, из-за которой женщине был начислен неадекватный пробег.

Однако Бонифейс сообщила, что ее не столько расстроила ошибка в пробеге, сколько тот факт, что долгое время не могла связаться с работниками компании и что решения проблемы потребовалась гласность.

“В целом обслуживание клиентов было плохим, — сказала она, – это испытание вызвало у меня ненужный стресс во время путешествия. Больше всего расстроило то, что не удалось своевременно связаться со службой поддержки клиентов”.