Полиция Лаваля задержала банду угонщиков автомобилей

Восемь членов банды угонщиков автомобилей предстанут перед судом по обвинениям в угонах и хранении ворованного

Успех лавальской полиции – восемь угонщиков арестованы. Но семеро из них отпущены до суда.

Полиция Лаваля отчиталась об успехе операции “Projet Quartz” (Проект Кварц) – такое кодовое наименование получила полицейская операция, которая проходила с 18 по 22 августа и которая завершилась поимкой восьмерых угонщиков.

Имена задержанных пока не называются, но известно, что их возраст от 19 до 38 лет. Свои преступные действия они совершали на территории Лаваля, и, как правило, на территориях автостоянок у местных гостиниц. Следователи провели первые допросы. Всем подозреваемым предьявлены обвинения в угонах автомашин, в хранении ворованного и во владении инструментами и приспособлениями, предназначенными для преступных деяний.

Семеро угонщиков были отпущены под обязательство предстать перед судом и соблюдать ряд условий условного освобождения (обычная практика в таких случаях). Один остался за решёткой, так как он нарушил условия условного освобождения в предыдущий раз.

По данным полиции, банда специализировалась на угонах машин следующих марок: Jeep Wrangler, Dodge Ram Rebel, Grand Cherokee. Как правило, угоны совершались ночью

Полиция Лаваля обращается к тем гражданам, которые могут помочь следствию, связаться с управлением по телефону 450 662-INFO (4636).