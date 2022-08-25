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Новости Новости Квебека и Монреаля Хитрая Почта Канады: монреальцы не получали письма из-за ремонта дороги

Хитрая Почта Канады: монреальцы не получали письма из-за ремонта дороги

Olga Fedak Авг 25, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Это интересно Оставить комментарий 128 Просмотров

Жителям другой части города везёт ещё меньше – в их районе ленятся вывозить мусор.

Десятки жителей улицы Севастопольской (rue Sebastopol) в районе Пуэнт-Сен-Шарль в Монреале несколько недель ломали головы, пытаясь понять, где их почта.

Оказалось, что на одной из старейших улиц города, которая остро нуждалась в ремонте, рабочие начали замену труб. Воспользовавшись разгромом Почта Канады тихонько прекратила доставку писем и посылок на улицу. При этом компания не удосужились проинформировать жителей о приостановке услуги.

Матье Мерфи-Перрон, один из жителей улицы, вернулся из отпуска и готовился разгребать гору писем. Одна он так и не нашел ни одного письма.

Связавшись с Почтой Канады он узнал, что услуга доставки почты приостановлена на его улице. Мужчине предложили забрать свою корреспонденцию в отделении на Бридж-стрит, поскольку поблизости нет общественного почтового ящика.

Тогда Мерфи-Перрон понял, что “необходимо найти решение, отличное от того, чтобы просить людей идти пешком 25 минут”. Он акцентировал внимание, что очень беспокоится о своих пожилых соседях и соседях с ограниченной подвижностью.

Почта Канады не планировала возобновлять доставку до ноября, когда ожидается завершение строительства.

Однако после ряда жалоб, обнародованных Мерфи-Перрон, агентство так же тихо отменило свое решение и возобновило доставку на улицу в эту среду.

“После встречи с руководителем строительной площадки мы договорились о безопасном доступе к улице для нашего агента по доставке, — сказала пресс-секретарь Почты Канады Валери Шартран, – мы приложим все усилия, чтобы обслужить наших клиентов”.

Мерфи-Перрон надеется, что подобное недопонимание больше не повторится: “Я просто хочу, чтобы Почта Канады и сообщества, которым она служат, лучше сотрудничали, чтобы избежать подобных разочарований”.

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