Крысы правят бал: почему монреальцы страдают от мусора и грызунов

Ранее в этом же районе на видео попала целая стая крыс.

Жители монреальского района Парк Экстеншн жалуются, что проблема с мусором вышла из-под контроля.

Роберто Реджинато, и который живёт в Parc Ex уже 50 лет, говорит, что в последнее время виды из окна на горы мусора – привычное дело.

“Это то, с чем я просыпаюсь утром, это то, что я вижу каждый день, – говорит монреалец. – У нас здесь перерабатываемый мусор смешан с лакокрасочными материалами, которые выглядят так, как будто их использовали 20 лет назад. Я даже не хочу приближаться к этому”.

Реджинато обвиняет местных управленцев в бездействии в решениитой проблемы.

Кто виноват в кучах мусора в Монреале и как с этим бороться

По его словам ситуация вышла из-под контроля в 2018 году. Тогда город изменил график вывоза мусора до одного раза в неделю для зданий с менее чем восемью квартирами.

Мусор переполняет улицы, это привело к другой проблеме.

В кучах радостно размножились еноты, скунсы и невероятное количество крыс и мышей.

“Я чувствую, что Park Ex пренебрегают. И это неприемлемо, – говорит ещё одна местная жительница Конни Буккери. – У них нет четких приоритетов, или они просто игнорируют нас. Но все же просто – мусор приносит грызунов. Так что вы избавляетесь от мусора, вы избавляетесь от грызунов”.

Однако городские власти видят проблему в другом. Мэр Сен-Мишель-Парк-Экстенсион Лоуренс Лавин Лалонд заявил, что “нужно просто сократить отходы”.

“Если возникла проблема, мы не можем просто добавить больше дней сбора мусора. Мы не можем забывать, что мы находимся в климатическом кризисе и что нам нужно отклониться от мышления свалки”, – сказал мэр.

Лалонд акцентировал внимание, что город усилил меры по очистке и увеличил штрафы до 4000 долларов.

В то же время информационные группы ходят от двери к двери, чтобы напомнить людям о необходимости отделять отходы от переработки и компоста.

“Я действительно думаю, что люди здесь, в Park Extension, могут понять, как это работает, как и в любом другом районе. Люди, которые живут здесь, участвуют в общественной деятельности; они такие же блестящие, как и в других местах, поэтому нам просто нужно сделать так, чтобы информация доходит до людей”, – резюмировал градоначальник.