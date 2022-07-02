Не для слабонервных: крысы атакуют Монреаль (с видео)

Похожая ситуация и в Париже.

Житель Монреаля Паоло Далла Роса случайно заснял на видео, как два десятка крыс бегают по улицам города. Возвращаясь домой после ночной смены на этой неделе, он заметил крысу и решил запечатлеть ее на видео. Каково же было его удивление, когда рядом с ним пробежала целая стая грызунов.

Мужчина признался, что в последнее время живёт в центре города, и видит одну-двоих крыс буквально каждый день.

Улица Сен-Дени, на которой сделано видео, усеяна популярными барами и ресторанами. Большинство предприятий ответственно относятся к мусору, хотя и средних есть несколько “гнилых яблок”.

Тем не менее многие жители обвиняют в антисанитарии городские власти.

По словам Роса, попавшая на видео куча мусора лежит в этом месте “месяцами”.

“Местные жители несколько раз сообщали об этом в город, но ничего не делается, — сказал автор видео. – И я знаю, что люди, которые тут живут, несколько раз пытались связаться с городом, чтобы решить проблему с крысами. Они также месяцами звонили по поводу кучи мусора, которую вы видите на видео”.

О крысах, замеченных на территориях общественного пользования, можно сообщить по телефону 3-1-1.