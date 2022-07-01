На три года: с понедельника движение по мосту Иль-о-Тур будет ограничено

В прошлом году этот мост срочно закрылся на ремонт.

Министерство транспорта заявило в четверг днем, что с понедельника вводятся новые меры управления дорожным движением для моста, соединяющего западный конец острова Монреаль в Сенневиле и Водрей-Дорион.

На мосту будет открыто всего пять полос.

С 4 июля с 4 до 11 утра в сторону Монреаля будут открыты 3 полосы и всего две в обратном направлении. С 13 до 2 часов ночи в сторону Монреаля будет открыты только две полосы и три на выезд из города.

Отдельно сообщается, что в любом случае грузовикам всегда запрещено движение по правому ряду в обоих направлениях.

Перекрытие полос необходимо для продолжения ремонтно-укрепительных работ на фермах и плитах.

По словам министерства, во время строительства мост время от времени будет перекрываться на ночь или в выходные дни.

Мост построен в 1965 году и является частью шоссе 40. Ежедневно по нему проезжает около 87 000 автомобилей, примерно 10% из которых — грузовики.

В планах заменить мост Иль-о-Тур новым “к концу десятилетия”. Однако правительство обещает ускорить работы и попытаться открыть новый путь уже к концу 2026 года.