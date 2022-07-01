Арендованное или собственное жилье: новый опрос канадцев

Новый опрос показывает, что почти половина канадцев, которые являются арендаторами, планируют оставаться таковыми на неопределенный срок, не зная, когда они смогут выйти на рынок недвижимости и будет ли это когда-нибудь возможным для них.
Арендаторы, опрошенные канадской страховой компанией по страхованию жизни, ссылались на нехватку денег, страх и неуверенность в качестве причин воздерживаться от покупки недвижимости.
Почти 73 % респондентов указывают, что сейчас неподходящее время для покупки дома, а 17 % респондентов заявили, что никогда не будут покупать дом.
В то время как 79% респондентов считают, что домовладение является хорошей инвестицией, 64% считают, что они не смогут купить дом, если не получат финансовую поддержку от других людей, таких как члены их семей.
Опрос также показывает, что канадцы в возрасте от 25 до 29 лет в два раза чаще продолжают жить в арендованном на неопределенный срок жилье, чем канадцы в возрасте от 30 до 49 лет.
Поскольку Банк Канады продолжает повышать процентные ставки, домовладельцы могут столкнуться с еще большими трудностями по мере увеличения выплат по ипотечным кредитам.
За последние несколько месяцев Центральный банк дважды повышал свою ключевую ставку на пол-пункта, доведя ее до 1,5% в июне, а его управляющий Тифф Маклем намекнул, что готов действовать более решительно.
Экономисты Эйвери Шенфельд и Эндрю Грэнтэм из CIBC Bank считают, что в этом году ключевая ставка Банка Канады достигнет 2,75%, прежде чем замедление роста и инфляции убедит банк прекратить рост.
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