Арендованное или собственное жилье: новый опрос канадцев

Жить в арендованном жилье или копить деньги на собственное?

Новый опрос показывает, что почти половина канадцев, которые являются арендаторами, планируют оставаться таковыми на неопределенный срок, не зная, когда они смогут выйти на рынок недвижимости и будет ли это когда-нибудь возможным для них.

Арендаторы, опрошенные канадской страховой компанией по страхованию жизни, ссылались на нехватку денег, страх и неуверенность в качестве причин воздерживаться от покупки недвижимости.

Почти 73 % респондентов указывают, что сейчас неподходящее время для покупки дома, а 17 % респондентов заявили, что никогда не будут покупать дом.

В то время как 79% респондентов считают, что домовладение является хорошей инвестицией, 64% считают, что они не смогут купить дом, если не получат финансовую поддержку от других людей, таких как члены их семей.

Опрос также показывает, что канадцы в возрасте от 25 до 29 лет в два раза чаще продолжают жить в арендованном на неопределенный срок жилье, чем канадцы в возрасте от 30 до 49 лет.

Поскольку Банк Канады продолжает повышать процентные ставки, домовладельцы могут столкнуться с еще большими трудностями по мере увеличения выплат по ипотечным кредитам.

За последние несколько месяцев Центральный банк дважды повышал свою ключевую ставку на пол-пункта, доведя ее до 1,5% в июне, а его управляющий Тифф Маклем намекнул, что готов действовать более решительно.

Экономисты Эйвери Шенфельд и Эндрю Грэнтэм из CIBC Bank считают, что в этом году ключевая ставка Банка Канады достигнет 2,75%, прежде чем замедление роста и инфляции убедит банк прекратить рост.

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