Полиция Канады сообщила о пропаже лохматой женщины с бородой

В Торонто пропала очень необычная женщина

Полиция Торонто разместило сообщение о пропаже женщины, которое сильно удивило пользователей социальных сетей.

27-летнюю Изабеллу Де Грейс в последний раз видели в субботу, 25 июня 2022 года, в 3 часа ночи, в районе Райерсон-авеню и Батерст-стрит.

Ее описывают как 5 футов 10 дюймов, с худощавым телосложением, лохматыми светлыми волосами и пышной козлиной бородкой. В последний раз ее видели в черной футболке и серых брюках.

Полиция беспокоится о ее безопасности.

Всех, у кого есть информация, просят связаться с полицией по телефону 416-808-1400, анонимно по телефону 416-222-TIPS (8477) или по Интернету: www.222tips.com .